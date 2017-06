Tres periodistas de CNN renuncian luego de publicar un artículo sobre Rusia y Trump

El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó la renuncia de tres periodistas de CNN involucrados en una historia sobre Rusia que fue retractada para reanudar sus ataques a la credibilidad de la cadena de noticias.

La historia era sobre una supuesta reunión antes de la toma de posesión presidencial entre un asesor de Trump y el jefe de un fondo de inversiones ruso. CNN aceptó las renuncias de los periodistas el lunes.

Trump escribió en Twitter el martes por la mañana: “ CNN tuvo que retractar una historia grande sobre Rusia, con tres empleados obligados a renunciar. ¿Y las otras historias falsas que hacen? íNOTICIAS FALSAS!”.

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017

So they caught Fake News CNN cold, but what about NBC, CBS & ABC? What about the failing @nytimes & @washingtonpost? They are all Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de junio de 2017

La historia fue publicada en el portal de la cadena el jueves y fue retirada el viernes por la noche. CNN se disculpó de inmediato con Anthony Scaramucci, el miembro del equipo de transición de Trump que supuestamente había participado en la reunión.

El autor de la historia, Thomas Frank, fue uno de los renunciantes, de acuerdo con un ejecutivo de CNN que pidió preservar el anonimato. También renunciaron Eric Lichtblau, editor asistente en el buró de la CNN en Washington, y Lex Harris, jefe de la unidad de investigaciones.

Al retirar la historia, CNN dijo que no se ajustaba a sus estándares editoriales. El incidente es un golpe para una cadena a la que Trump ha criticado frecuentemente. La historia había sido cuestionada interior y exteriormente, incluyendo por el portal conservador Breitbar News. Se determinó que había sido publicada sin pasar por las usuales revisiones y verificaciones, dijo el ejecutivo. Eso fue lo que llevó a las renuncias, dijo el ejecutivo de la CNN.

No estaba claro de inmediato si el contenido de la historia es correcto ni si CNN continuaría reportando sobre el asunto.