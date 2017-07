La policía investiga tiroteo en el club Power Lounge en Arkansas

La policía de Little Rock investiga este sábado 1 de julio un tiroteo en un club nocturno de la capital del estado de Arkansas en el que al menos 17 personas resultaron heridas.

El tiroteo en horas de la madrugada en el Power Lounge se produjo aparentemente después de una disputa en un concierto, dijo la policía vía Twitter, y añadió que las 17 víctimas estaban vivas. Una de ellas mejoró de estado crítico a estable.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert.