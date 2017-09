Presidente Donald Trump declara emergencia para la isla de Puerto Rico

El presidente Donald Trump aprobó este jueves 21 de septiembre una declaratoria de desastre para Puerto Rico después de que el huracán María embistió la isla.

La declaración de emergencia pone a disposición de Puerto Rico recursos para su reconstrucción. María ha dejado hasta ahora 10 muertos a su paso por el Caribe.

La tormenta de categoría 3 tiene vientos sostenidos máximos de casi 185 kilómetros por hora y se encuentra a 150 kilómetros al norte-noroeste de Punta Cana, República Dominicana.

El presidente de la asociación de hoteles de República Dominicana, Joel Santos, aseguró este jueves que el huracán María no afectó la infraestructura turística del país, incluido el popular destino internacional de Bávaro-Punta Cana, en el extremo oriental del país.

