Por primera vez se emite una alerta por tormenta tropical en Atlanta

Por primera vez se emitió una alerta de tormenta tropical para la ciudad de Atlanta.

El Servicio Meteorológico Nacional en Peachtree City, Georgia, informó este domingo que la alerta significa que se esperan condiciones de tormenta en las siguientes 36 horas, con rachas de viento de 48 a 55 kilómetros por hora.

Las autoridades dicen que los caminos podrían quedar bloqueados por escombros y que podría haber apagones.

Por su lado, las autoridades de Florida informaron que 1.1 millones de usuarios están sin electricidad mientras el huracán Irma impacta el estado.

A Tropical Storm Watch has been issued for a large portion of North and central GA for #Irma pic.twitter.com/VUXLAgQe1T

Florida Power & Light Company detalló que de los afectados, 574 mil están en el condado Miami-Dade, 360 mil en Broward y 136 mil en Palm Beach.

Las autoridades de Florida informan que dos personas murieron en un choque frontal en el condado Hardee, donde hay lluvia y viento por el huracán Irma.

Dijeron que por el momento desconocen si se debió a la tormenta y se encuentran investigando.

El Centro Nacional de Huracanes dice que el centro del huracán Irma podría impactar directamente en la región de Tampa-St. Petersburg, muy poblada, después de pasar por los Cayos como tormenta categoría 4.

La tormenta avanza lentamente, a 13 kilómetros por hora y su rumbo podría cambiar. El ojo del huracán tiene 45 kilómetros de ancho.

Impacts from #Irma are expected at #ATL within 24 hours. High winds, rain may lead to delays. Monitor your airline for travel updates.