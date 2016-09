Ningún grupo ha reivindicado bombazo en Nueva York; todos los heridos salieron del hospital

Las 29 personas que resultaron heridas en la explosión de una bomba el sábado en Nueva York fueron dadas de alta este domingo mientras los investigadores trataban de determinar las motivaciones del ataque, dijeron las autoridades.

"Los 29 heridos fueron dados de alta y salieron del hospital. Es una muy buena noticia", dijo el comandante de bomberos de la ciudad, Daniel Nigro, en una conferencia de prensa.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, señaló de su parte que aún se desconoce el móvil del ataque.

"No sabemos la motivación, no sabemos su naturaleza. No sabemos si tuvo una motivación política o si fue una motivación personal", dijo De Blasio en una conferencia de prensa al día siguiente del bombazo.

"Todas las teorías sobre lo que ocurrió y sus conexiones serán analizadas, pero todavía no tenemos evidencia concreta", añadió el alcalde.

El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, descartó que el ataque con bomba esté vinculado con el "terrorismo internacional", mientras que el comisionado de la policía de la ciudad, James O'Neill, señaló que "al menos hasta ahora ninguna persona o grupo han llamado para declararse responsables".

La explosión ocurrió en la calle 23 Oeste de Manhattan, a pocos días de que sea instalada la Asamblea General de Naciones Unidas.

El gobernador también confirmó que otro artefacto explosivo - un especie de olla de presión a la cual habían sido conectado cables eléctricos y un teléfono celular- fue encontrado sin estallar unas cuadras más lejos, sobre la calle 27.

Además, una bomba artesanal fue colocada el sábado en Nueva Jersey en la ruta de una carrera organizada por el Cuerpo de Marines.

El artefacto estaba programado para hacer explosión en un punto en el que los competidores de la carrera de 5 kilómetros debían pasar frente a un cesto de basura donde estaba oculta la bomba. Pero el retraso en el inicio de la competición evitó que la explosión causara heridos, dijo Al Della Fave, portavoz de la fiscalía local.

