¿Qué sigue para Michel Temer tras la acusación de corrupción?

Cuestionado en la Cámara de Diputados e impopular en las calles, el presidente Michel Temer fue acusado de corrupción por el procurador general tras un acuerdo para declararse culpable firmado por ejecutivos de la empresa de empacado de carne JBS.

+ info Fiscal general de Brasil acusa al presidente Michel Temer de corrupción

Es la primera vez que se acusa a un presidente brasileño en activo, pero Temer ha prometido mantenerse en el cargo.

En menos de dos meses podría ser suspendido del puesto, planteando aún más dudas sobre el futuro de Brasil hasta las elecciones generales de octubre de 2018.

A continuación, los próximos pasos en el caso de Temer:

CÁMARA DE DIPUTADOS

Tras la acusación formal del procurador general Rodrigo Janot, la ministra del Tribunal Superior Electoral, Carmen Lucia, pedirá a la Cámara de Diputados que autorice o rechace la apertura de un proceso contra Temer. El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, enviará la petición a una comisión que analiza los asuntos constitucionales y judiciales.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

El presidente de la comisión, el diputado Rodrigo Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Temer, elegirá a un ponente que tendrá hasta siete sesiones para terminar su reporte. Los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para presentar su defensa. La comisión determinará la forma en que se presenta el caso que, con independencia de su recomendación, será votado por toda la Cámara.

VOTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Temer quedará suspendido de su cargo hasta 180 días si dos tercios de los 513 miembros de la Cámara de Diputados votan en su contra y máximo tribunal del país está de acuerdo. Maia asumirá como presidente interino mientras el dirigente se somete a juicio. Si no se alcanzan los dos tercios, el cargo quedará en suspenso hasta el final del mandato de Temer, que expira el 31 de diciembre de 2018.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Si Temer es absuelto por la corte, podrá recuperar el cargo. Lo mismo ocurriría si el Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial del país, no alcanza un veredicto en los 180 días del juicio. Si el mandatario es hallado culpable, podría ser encarcelado. La acusación de corrupción conlleva una pena de entre 2 y 12 años. Brasil no tiene vicepresidente desde que Temer, que ocupaba el cargo, asumió la presidencia en sustitución de la derrocada Dilma Rousseff, por lo que no está claro qué ocurriría en esa situación. Muchos expertos creen que Maia completaría su mandato, mientras que otros creen que se celebrarían nuevas elecciones.

PERSPECTIVAS

Temer podría enfrentarse a este proceso hasta dos veces más. Está siendo investigado también por supuesta obstrucción de la justicia y por presunta asociación ilícita. Si Janot presenta esas dos acusaciones, los legisladores tendrán que tomar una decisión. Muchos observadores creen que Janot debería presentarlas por separado para obligar a los diputados a votar varias veces. Muchos aliados de Temer se debaten entre mantener o retirarle el apoyo con la vista puesta en las elecciones del próximo año.