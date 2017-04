Abrir las murallas

“La tristeza es un muro entre dos jardines”, afirma en uno de sus libros Khalil Gibran. La frase me vino a la memoria nada más conocer los planes de Donald Trump, no solo por su decisión de terminar de construir el absurdo muro con México, sino por toda su política de proteccionismo, xenofobia y egoísmo internacional. No responde solamente, por desgracia a la corriente que lo ha aupado a la Casa Blanca en Estados Unidos, sino que, como estamos comprobando se traduce en Europa en una vuelta a los nacionalismos, el odio al extranjero, los brexit y el resurgir de una extrema derecha excluyente y unos populismos con visos dictatoriales.

Aunque esté contaminado y parcelado, el mundo es un jardín de todos, que hemos parcelado con múltiples muros, vallas y cercas. Desde la Muralla China al muro de Berlín, las vallas de Ceuta y Melilla y el muro de Trump, pasando por la pared que protege la finca del vecino, toda separación ocasiona, como dice Gibran, solo tristeza, quizás porque la identidad del ser humano es la unidad con la naturaleza y con sus semejantes.

Cuando el hombre crea divisiones, se empobrece. Cuando se esfuerza por unirse recupera su razón de ser y su alegría. Cuando se cumplen 60 años de esa gran idea que fue la Unión Europea (UE), parece que hemos olvidado sus ideales. El tratado que entonces se firmó sienta sus bases en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y acatamiento a los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías.

Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad, entre mujeres y hombres. Son valores que debe respetar cualquier Estado que vaya a adherirse a la UE. Y si un país miembro viola esos valores, puede ser sancionado e incluso puede ser retirado de la UE.

Solo echar una ojeada a lo que está sucediendo con los refugiados muestra cómo los muros que nos hemos creado están dando al traste con esos ideales.

Pero esos muros crecen primero dentro de nosotros mismos. Importa arrimar el hombro para ir derribando todos los muros que nos deterioran, como personas y colectividades, o al menos abrir algún agujero en la muralla.