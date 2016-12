Agonizan las salas de cine

Las salas de cine convencional pronto morirán. Así como un día murieron los autocines y hoy solo son un recuerdo divertido de una época. Así mismo, más pronto de lo que creemos, “ir al cine” será un verbo en desuso. ¿Habrá un culpable? ¿O es solo simple evolución? ¿No fueron rentables los autocines?

De lo que sí estoy convencido es que las salas de cine en Panamá–todas– son lugares cada día más hostiles para quienes aún creemos en el respeto a los demás. Los dueños de salas de este país creen que un videíto de cómo debería comportarse alguien dentro de estos lugares es suficiente, antes de empezar con los avances.

Ingenuos. Los indeseables llegan tres segundos antes de empezar la película, así que nunca ven el tonto anuncio de “no chatear ni hablar durante la película”. Tampoco en sus casas les han enseñado a comportarse en lugares públicos, así que lo que otrora era divertido, hoy es un desagradable episodio a oscuras, rodeado de esta gente.

Los indeseables son gente, como usted que me está leyendo, que chatea durante la película y, por ende, la luz de su celular me encandila. Sí, usted mismo, quien cree que bajándole la intensidad le da licencia para chatear. Pues no. Su luz sigue molestando.

Los indeseables hablan hierba seca en voz alta; ponen los pies en la silla de enfrente, incluso si yo estoy sentado ahí; golpean constantemente tu silla con sus pies; contestan llamadas; se levantan mil veces y te pasean su cu... en tus narices; se van del cine dejando una porqueriza a su alrededor, porque hay esclavos, digo, empleados que recogen todo; no ponen sus celulares en silencio o modo avión, así que hay que aguantarse un celular vibrando o “bipeando”… etc., etc., etc. Los indeseables, como la palabra lo dice, son gente que nadie quiere a su lado en ningún espacio público, llámese teatro, sala de cine, avión, tren, concierto y demás.

Pero el problema no es esa gente mal educada. Esos no los podemos “teletransportar” a otra galaxia ni prohibirles que salgan, tampoco podemos educarlos porque ya es muy tarde.

El problema son los dueños de las salas de cine de Panamá, a quienes no les importa el tema y creen que, como los indeseables son la mayoría, no van a perder clientela.

Sé que las comparaciones son odiosas, pero en España me tocó ver cómo cada sala de cine tiene un jefe o encargado a quien usted se puede dirigir, si un indeseable le está arruinado el momento por el que usted pagó.

Allá, una sala prefiere perder un indeseable y mantener un espacio libre de idiotas. De hecho, los encargados están constantemente caminando alrededor de la sala para verificar que todo esté como debe ser.

Vamos, no hay ni que pararse para ir a buscarlo.

Pero como esto no pasará en Panamá, la venganza llega a través de un conocido sitio para bajar películas por internet y los sistemas de VOD que ofrecen filmes bastante recientes y accesibles, por mensualidades o pagos mucho menores que un boleto de cine.

Lo único que uno necesita es paciencia. Y no desesperar por ver estrenos en la pantalla grande. Tarde o temprano llegará a la comodidad de tu casa, en donde no hay que hacer tres horas de filas por un popcorn, y tú escoges si quieres estar sentado en tu butacón reclinable o acostado en tu camita y, lo más importante, donde no hay indeseables.

Las salas de cine agonizan y no hay vuelta atrás, serán recordadas igual que el VHS (q.e.p.d.) el Walkman (q.e.p.d.) y los casetes de cinta magnética (q.e.p.d.).

En países más educados que este, quizás duren un par de años más. Y de seguro las extrañaremos, en especial en las que se podía ver una película como debe ser: sin que nada ni nadie moleste.