Ahora le toca padecer al sector ganadero

Tal como le ocurrió a los arroceros desde septiembre pasado con las importaciones de ese grano, ahora son los ganaderos los que están viviendo el mismo “calvario”, porque el mercado nacional está saturado de carne importada procedente de Nicaragua y de Uruguay. En tanto, el ganado criado en Panamá, gordo y listo para ir al sacrificio, no tiene mercado en este momento, y de haberlo tendría que venderse a precios inferiores. Algo que no se refleja en lo que pagan los consumidores ni el otro extremo de la cadena de comercialización.

Diferente al arroz, la carne importada procedente de los países mencionados, además de saturar el mercado nacional (propiedad del ganadero panameño) representa un alto riesgo para la salud humana, además de ser una amenaza para la ganadería local. ¿Por qué?

Esto es así, porque Nicaragua está considerado como un país en riesgo por la temida enfermedad de las “vacas locas” o encefalopatía espongiforme bovina (una enfermedad de los animales que afecta al ser humano), mientras que Panamá está clasificado como un país “fuera de riesgo”. Sin embargo, queda expuesto y vulnerable al importar la carne de Nicaragua.

Además, esto puede provocar que la carne que exportamos a otros mercados sea rechazada por el riego que supone comprar carne de Nicaragua, sobre todo, porque en ocasiones han traído reses vivas por tierra, entrando por Paso Canoas, y las “pasean” por todo el país. Luego las envían hasta Santo Domingo de Las Tablas, donde las sacrifican e introducen al mercado nacional, junto a la carne producida localmente. Desde el punto de vista de cuarentena agropecuaria, esto es “jugar con candela”.

En el caso de la carne de Uruguay, aunque digan y certifiquen que no hay riesgo de que el virus de la temible fiebre aftosa del ganado llegue a nuestro país, nadie puede asegurar que eso no ocurra, pues en estos aspectos biológicos no hay reglas exactas, contrario a las matemáticas. De forma que si el virus llega a Panamá, podría pasar rápidamente al resto de Centroamérica, a México, a Estados Unidos y luego a Canadá

¿Qué necesidad tenemos de exponernos a semejantes riesgos, si tenemos carne nacional de excelente calidad, que cumple con todas las especificaciones para su exportación hacia los países asiáticos?

Nuestra ganadería es sana y totalmente libre de brucelosis y tuberculosis bovina, contrario al producto procedente de países vecinos, como Nicaragua. Los tratados de libre comercio que Panamá ha suscrito tampoco lo obligan a importar este producto, cuando se ponga en riesgo nuestro patrimonio pecuario.

Por todo lo anterior, exhorto a los colegas y médicos veterinarios de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, así como a los profesionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que ejerzamos nuestro liderazgo, como los únicos profesionalmente idóneos para certificar la inocuidad y protección de los alimentos de origen animal para el consumo humano en Panamá.

Esto es importante, porque de ocurrir un evento no deseado, quienes terminarán subiendo y bajando escaleras en las fiscalías y los tribunales serán los que aprueban, técnicamente, esas importaciones de alto riesgo que, además, suponen gran daño económico para la ganadería local y, por supuesto, otro golpe al vapuleado sector agropecuario nacional.