Alfiles, caballos, peones y Yanibel

La Constitución nos fue impuesta y aprobada “de Fidanque a Toledano”, como decían en aquel tiempo, por 505 representantes de corregimiento y solamente es buena para el que manda. Entonces, a “aguantarse la mecha” (como decía un ministro en la época de la dictadura) por cinco años más.

El detalle (como diría Cantinflas) es que el jalón de orejas se lo dieron al Poder Legislativo, quienes no saben de frenos ni de espuelas y son los que arrastran los votos.

Un dicho que usan los arrieros es “por el camino se emparejan las cargas”. Faltan dos años para las elecciones. Hay muchas cargas que emparejar y no dudemos que los H.D. harán buen uso de ese tiempo para lograr que se les respete.

Así como sabemos que en octubre llueve y que en marzo no, así también sabemos que el final del período presidencial es, por muchas razones, el más propicio para cosechar y “hacer caja”.

El problema, ya conocido, es que los “arrieros” deben hacerlo abajo, con gente bullera que cacarea como cotorras cluecas; mientras los de arriba, que se arropan con el manto de la “transparencia”, lo hacen con gente discreta, que no se nota cuando comen y que rápidamente pasan sus “chimbilines” a islas del Caribe.

Nuestro pintoresco y laborioso ministro de Obras Públicas nos ha hecho la innovación y primicia de ofrecernos el presupuesto del nuevo puente, el cuarto, sobre el Canal.

Este cuarto puente, como es lógico y natural, ha de ser muy similar al Centenario, se trata del mismo Canal.

La principal diferencia, hasta donde yo tengo noticia, es que llevará rieles para el Metro, lo cual no implica un aumento considerable ni de carga ni de dificultad.

Cuando, a principios de año, recibíamos a Odebrecht con paños y manteles, esa empresa parecía la reina de las constructoras; el costo era de mil millones. Luego cuando dicha empresa hizo mutis, el precio varió a mil 200 millones de dólares, agregando no solamente 200 millones, sino la palabra dólares.

Quizás los honorables miembros de la Asamblea Nacional acepten que hay razones para citar al ministro de Obras Públicas y que este presente o entregue un pormenorizado detalle de sus costos del cuarto puente sobre el Canal.

Teniendo tanto el costo estimado del cuarto puente, como el pagado por el tercer puente (sin incluir ni el diseño ni la inspección), lo demás es como pegarle a un borracho: compararlos, y para ello solamente hay que tocarle el timbre al contralor y, desde luego, al ministro del MOP. Recordemos que el contralor es nombrado por la Asamblea y teóricamente es su subalterno.

No me extrañaría que los mil millones originales y supongo que ofrecidos por la firma brasileña, por no tener unidades, fuesen en reales y no en dólares. Si estoy equivocado, pues Cristóbal Colón también lo estaba y, sin embargo, el oro y piedras preciosas del “nuevo mundo”, embellecen por siempre los palacios e imponentes catedrales de Europa.

Ahora, todo es cuestión de tocarle el timbre al contralor y al ministro, pero hacerlo rápidamente.

Este asunto puede tener otro atractivo para los H.D., pues el Centenario fue construido e inaugurado por la entonces presidenta Moscoso y es de todos conocida la mala sangre que hay entre ella y el actual ocupante del Palacio de las Garzas.