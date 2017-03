La Unesco considera que el analfabetismo funcional es un gran obstáculo para el desarrollo mundial. Denuncian la existencia de más de 73 millones de personas en el mundo incapaces de incorporarse a las transformaciones mundiales actuales. “Esta es una tremenda traba para el desarrollo de la región”, sostuvo el director de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, Jorge Sequeira. El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países con peores indicadores, en contraste con la alta escolaridad de Chile, Uruguay o Argentina, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo.

El analfabetismo funcional es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. En Italia, el 70% de la población está por debajo del nivel mínimo de comprensión en la lectura de un texto. “Se trata de un problema no solo italiano. La evolución de las tecnologías electrónicas y la sustitución del mensaje escrito con el de iconos está modificando un poco en todas partes el nivel de comprensión. Pero si los porcentajes atribuidos a otras sociedades sufren incoherencias y retrasos no se acercan a estas latitudes angustiadas, que pertenecen solamente a Italia y a España”, afirma Mimmo Cándito, profesor de lenguaje, quien destaca que se trata de un problema complejo con raíces sociales y políticas.

En Colombia, 6 de cada 10 estudiantes no entienden lo que leen, según un informe de Cerlac. El 44% de su población mayor de 14 años no son lectores y el 67% leen con desinterés o por obligación, según el Cerlac. Un desinterés de la familia que no exige ni enseña la comprensión y que no promueve volúmenes superiores de lectura, determina la falencia detectada por el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora 2011.

Según el informe PISA, lo que puede aumentar en el futuro es el analfabeto funcional, es decir, el ser humano evolucionado que sabe leer y escribir y que interpreta los letreros, pero que cuando recibe una notificación administrativa le cuesta entender su significado. Para la organización Manos Unidas la educación es un derecho humano esencial para el desarrollo, sin este no sería posible cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “La posibilidad de leer o de comprender los documentos escritos está relacionado con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo de los pueblos y sociedades”, asegura Fidele Podga, coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas.