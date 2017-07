Anotando a Panamá

Llevo años anotando mi país como si fuera un libro. A pie de cada hecho pongo una nota para no olvidar y reflexionar sobre ello. Revisando las viejas notas a pie de mi tierra, constato que ha ardido gran parte de lo que fuimos.

Y no vengo a defender el ayer, no todo tiempo pasado fue mejor necesariamente, pero es inevitable observar la mancha de bosque calcinado en el ser y hacer de esta moderna sociedad panameña que me temo que no es más que un invento económico.

No somos como nuestras circunstancias quisieron formarnos, no hemos conseguido interiorizar las lecciones del pasado ni verlo como espejo que nos remita a la corrección del presente y a la construcción del futuro.

Ya en los 90 Emilio Lledó advertía sobre ideas educativas que pretenden desalojar el estudio del pasado de las aulas o la reflexión sobre el presente para dar “un salto al futuro”.

Escucho a los entusiastas de la ignorancia riéndose desde sus responsabilidades públicas y políticas del estudio de las humanidades, opinando con vocecitas de hastío que los “pelaos” no tienen que aprender tanto dato, que deben jugar más y ser creativos y otra andanada de ideas mal digeridas de otras partes del mundo.

Lledó concluye: “No es fácil entender, entre las muchas objeciones que se pueden hacer a semejante teoría, qué quiere decir esa anticipación del futuro que, sin pasado ni presente, parecería más bien un grotesco salto al vacío”.

Sí que hemos dejado arder gran parte del bosque de nuestro pensamiento crítico. Nos tomamos a calipso y risas lo que Pedro Altamiranda nos viene cantando y contando de nosotros hace tiempo: “Panameño, te canto aunque a ti te asusta, panameño, oír lo que no te gusta”. Nadie se siente aludido, la indolencia y la desidia se han instalado en los contornos de nuestra sociedad sacando lo peor de cada uno.

Nos apuntamos a la idea de que “estos fenómenos sociales son una cosa global” y con esas nos vamos consolando la conciencia nacional mientras alrededor todo arde.

Lledó acierta en el diagnóstico: “Esa obsesión por borrar el pasado colectivo y quién sabe si individual… podría ser una clave para justificar cualquier vileza del presente con la impunidad de saber que nunca será recordado”. No podemos fiarnos de los que no quieren anotar, de los que no quieren reflexionar, leer o escribir lo que fuimos y somos.

Es hora de que nos sintamos aludidos. Las ideas retrógradas que se lanzan en periódicos y redes sociales desde Panamá son síntoma de esa pérdida de masa crítica, dibujan un país desconocido y oscuro en el que no querremos vivir. Ante la línea de sombra hay que optar por uno de los lados.

La inacción nos hace cómplices de los que buscan la impunidad de la desmemoria.

Termina Pedro Altamiranda su canción Panameño y le tomo prestada sus palabras: “Y si en las cosas que dije hay algo que te cae a ti, sin miedo anda y reconoce ¡carajo, verdad que yo soy así!”.