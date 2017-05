Apuntes sobre ciencia, neutralidad y tecnología

Hoy la ciencia ofrece innovaciones y adelantos que nos asombran, como producto de la ilimitada capacidad del ser humano de investigar y descubrir. Pero recordemos que ninguna ciencia se desarrolla en un vacío social. Todo avance, logro o aporte científico debe ser siempre examinado en sus implicaciones e impactos reales en la sociedad, los seres humanos y los ecosistemas.

Debe ser así, pues resulta común que se excluya a los afectados y a los más vulnerables del imprescindible debate ético y sociopolítico que siempre subyace, pero siempre se elude. Para decirlo con claridad, ninguna ciencia ni tecnología es neutral. Ambas son el resultado de un contexto sociopolítico, económico y ético que las orienta y las concibe.

Sin duda alguna, la humanidad ha logrado importantes y trascendentales avances científicos y tecnológicos, que han mejorado sustancialmente el nivel y la calidad de vida de millones de personas. Pero cuando se trunca el objetivo real de la investigación científica y se convierte –como anunciara el escritor francés Paul Valéry, en su libro Historias rotas–“en la ciencia como dominación que sacrifica a la ciencia como conocimiento”, entonces aparecen las armas de guerra y los cientos de miles de millones de dólares que anualmente se dilapidan en estas.

A lo anterior se suma la comercialización de técnicas biotecnológicas, sin una evaluación profunda de sus riesgos; la producción de sustancias agresivas con el ambiente, y las drogas para gente sana. Por eso, además de reconocer estas verdades inocultables –que el mundo de hoy cada vez con más fuerza nos revela–, alcanzar una verdadera consagración en el ejercicio del trabajo científico exige no solo despojarse de las ideas preconcebidas y los razonamientos reduccionistas de la naturaleza y sus procesos, sino de ese “determinismo científico”, que suele imponerse disfrazado de riguroso discurso.

Por otro lado, resulta muy cierto que vivimos, literalmente hablando, en sociedades “comandadas por las nuevas tecnologías”. Estas han invadido todos los ámbitos de la vida humana, hasta el punto que parece impensable en estos días encarar cualquier actividad cotidiana o social prescindiendo de esas facilidades.

Por esto, no hay duda de que tuvieron, tienen y tendrán –cada vez más– un papel fundamental en la forma cómo se configura y desarrolla el mundo actual y el futuro. Todavía faltan muchas innovaciones y aplicaciones en esos campos que deslumbrarán y maravillarán a los seres humanos. Muchos beneficios, seguramente, están próximos a ser revelados o descubiertos gracias a las tecnologías de nuestra “era digital”.

Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos y no sobredimensionar la trascendencia e importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ni las “agendas interactivas online”, bautizadas con el lenguaje confuso y ambiguo de “redes sociales”, como tampoco el valor intrínseco que hasta inconscientemente le concedemos a los golpes de mouse.

Con todo esto, no pretendo negar las potencialidades de los recursos o herramientas que, como vasos comunicantes, se expanden por todo el mundo. Mucho menos me propongo hacer una crítica frontal. No obstante, aquí hay un juego de semántica, que en otro momento debiésemos contribuir a interpretar.

Asumir el reto tecnológico que el cambio de paradigma impone no está en discusión, pero hacerlo sin una postura crítica ni reflexiva, y solo guiados por un manipulador clic o por interacciones humanas mediadas únicamente por un ordenador, dista mucho de ser algo propio de la inteligencia humana.