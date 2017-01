Armas y violencia, otra vez

Entender las “políticas y programas” de este gobierno es como tratar de resolver la cuadratura del círculo. Las inconsistencias, desajustes, contradicciones y desenfoques de la administración reflejan una gestión gubernamental huérfana de una visión de Estado. Pareciera que los círculos gobernantes estuvieran ejerciendo sus funciones en otro país, en un mundo paralelo, desencajado de la realidad, al grado de que un sector de la sociedad civil los ha calificado, públicamente, de ineficientes.

Cuando un ministro califica el bienestar colectivo por la cantidad de comensales de un restaurante o el presidente justifica los índices económicos por la asistencia a una feria, la situación es de cuidado. Así las cosas, en su discurso anual el señor presidente aseveró que su gobierno había logrado reducir los indicies de criminalidad, argumento que esgrimió ante la crónica inseguridad que la ciudadanía experimenta y que, los burócratas gubernamentales llaman “percepción”. Sin embargo, en una sorpresiva reacción, ante esa “criminalidad disminuida”, el señor presidente manifestó la suspensión inmediata de los permisos de armas en cierta parte de la ciudad de Colón, como una fórmula para disminuir la criminalidad en esa ciudad.

Pareciera que, para el entendimiento gubernamental, las armas son la causa de la violencia y la criminalidad que azota el país. Este criterio se ha mantenido durante varios años mediante una política de “veda” en la importación de armas y por la actitud gubernamental de retardar los permisos de armas y sus renovaciones.

Mientras esto ocurre, los hampones poseen armas y municiones provenientes de un mercado negro que las autoridades saben que existe, pero que aparentemente no quieren o no puede controlar.

La delincuencia no tiene su origen en las armas de fuego. Es un comportamiento subjetivo multicausal que llevan al individuo a delinquir, entonces, las armas se convierten en instrumentos para lograr sus objetivos.

La delincuencia nace de la pobreza y de la falta de educación, factores que, consolidados, limitan el acceso a oportunidades para lograr una mejor calidad de vida. La casi totalidad de los delincuentes proviene de los estratos sociales más bajos de la sociedad (excepto los de cuello blanco que pululan por las calles, dueños de fortunas e imágenes mal habidas, gracias a la impunidad institucionalizada).

La consistencia de la criminalidad indica que los programas sociales gubernamentales no están dando resultados, pues son prácticas clientelistas, en lugar de medios reivindicativos de la dignidad humana. La suspensión o eliminación de las armas de fuego nunca evitará que la pobreza disminuya, que la educación salve familias y a individuos; no motivará a miles de jóvenes a abandonar las pandillas ni a dejar de delinquir; ni diluirá los antivalores culturales que contaminan a toda nuestra sociedad. Tal criterio es otra miope visión de un problema social que este y otros gobiernos no han querido o sabido enfrentar.

Suspender la importación de armas y su porte es otra medida cosmética que las autoridades utilizan para racionalizar su incapacidad de encontrar una solución real a un problema de orden social, que no se solucionará con una regulación administrativa, de por sí ilegal e inconstitucionalidad.

La delincuencia y la violencia no se evitarán con la limitación o eliminación de las armas de fuego, si existiese tal garantía, muchos propietarios dispondrían de ellas para vivir en paz y seguridad, pero la realidad nos indica que medidas como estas promueven más la delincuencia, pues los criminales armados saben que los ciudadanos honestos están sin la protección de sus armas y de la seguridad pública.