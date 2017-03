Arrebatos moralistas...

Después de todo el show de los carnavales, especialmente del deprimente espectáculo que nos tocó ver, casi que en directo desde San Carlos, y del sainete que se montaron después, no quedan ganas de escribir de nuestro circo político local.

Esta semana hice un experimento en las redes sociales, para ver cómo responde el panameño ante la evolución de la sociedad. El jueves en la mañana, mandé una noticia tomada de El País de España, en la que se describe cómo en una serie de televisión de la cadena Disney, titulada Star contra las fuerzas del mal, por primera vez se incluyó la escena de un beso entre personas del mismo sexo. Incluso, la escena no se da entre personajes de la serie animada, sino que ocurre durante un concierto de música en el que se pide a los asistentes que se besen, y, en el beso colectivo, se incluyen uno entre dos hombres y otro entre dos mujeres.

Como me suponía, no se hicieron esperar los airados comentarios de quienes consideran una aberración semejante decisión de Disney. Según muchos de los que opinaron, “no se debe permitir que una empresa que hace programas infantiles, incluya estas escenas que solo pueden enredar a los niños, sobre qué deben y que no deben hacer”. Algunos llegaron más allá, al cuestionar que una caricatura infantil, incluya besos que “no deben ser vistos por niños”.

Curiosamente, no recuerdo haber leído que ninguna de esas personas se quejara de que los noticieros transmitan, sin ningún respeto, escenas de muertos en accidentes de tránsito o asesinados en un asalto a un banco. Es la implicación de un beso, como una manifestación de atracción con connotación sexual, la que los indigna.

Sobre el efecto que vaya a tener en los niños una escena como la descrita, no creo sea muy diferente a las que se han incluido por años en las películas animadas de Disney. Ya en 1940, Blancanieves se besaba con el príncipe azul, y sucesivamente –que yo recuerde– se repitieron estas escenas en La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Pocahontas, Aladino, Hércules y Frozen. Y hasta entre animales en El Rey León, La Dama y el Vagabundo y 101 Dálmatas. Entre todos ellos, los besos enamorados de los personajes principales no causaron tanto arrebato, como la simple mención de que en una serie de televisión apareciera un beso entre personas del mismo sexo.

Si a impacto en los niños vamos, aún recuerdo lo traumático que fue para mí la muerte de la mamá de Bambi o, para mi hijo de tres años, cuando vio por primera vez la muerte de Mufasa –el padre de Simba, el Rey León– en una estampida provocada por su propio hermano. Honestamente, esto me parece bastante más difícil de asimilar que el beso de marras.

Esta reacción puede explicarse de muchas maneras. La más simple es que aún estamos muy lejos de que se integre en la mentalidad colectiva la igualdad de derechos de personas con diferentes orientaciones sexuales. Simplemente, la homofobia sigue latente. Muchos niegan que sea una manifestación de homofobia, aunque se limitan a explicar que, “eso no está bien”, sin argumentar más allá de esas ideas abstractas. Lo que no está bien es que a ellos no les agrada que una pareja homosexual pueda mostrar su orientación en público. Mientras un beso lo consideran completamente natural entre parejas heterosexuales.

Si a eso le sumamos la manía que mantiene un pequeño grupo de obsesionados con la dichosa “ideología de género” que ni ellos mismos saben qué significa, estamos cada vez peor. Por supuesto, todo esto enmarcado en la ridícula teoría de conspiración, de que todo es parte de un plan de la ONU para volver homosexual a la mitad de los habitantes del mundo, y lograr la disminución de la población.

Pero para mí lo más interesante es cómo estos arrebatos moralistas se han presentado en la historia de la humanidad, cada vez que se cuestionan patrones sociales definidos tradicionalmente como “correctos”. Hace algo menos de un siglo representó un escándalo que Marlene Dietrich o Katherine Hepburn usaran regularmente pantalones. En la década de 1960, la minifalda retó las convicciones sociales y traumatizó a muchos. Y ya no digamos lo que representó después de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, la aparición de parejas interraciales. Simplemente, era considerado inaceptable, pero el tiempo obligó a aceptarlo como perfectamente normal. No significa que aún haya quienes no lo acepten, pero nadie se atreve a cuestionarlo.

Como es lógico, no faltaron los que, con tono burlón, insinúan que quienes puedan defender los derechos LGBT, tienen que ser gais. Lo que estos pobres seres no entienden es que, si se tiene una mente abierta, esas insinuaciones no representan un insulto. Muchos de ellos siguen sufriendo su claustrofobia de armario. Pobrecitos….

Es interesante, también, que haya quienes no acepten que aquella idea de rechazar los matrimonios interraciales es exactamente el mismo análisis mental que los lleva hoy a rechazar las parejas del mismo sexo. Quieran o no, no es más que resistencia al cambio social. Eso ha ocurrido en todas las épocas de la historia. Y siempre ha ganado la evolución… No sé si nosotros lo veamos, pero pueden estar seguros de que esos y otros cambios sociales terminarán siendo integrados. Si no, pregúntenle a los adultos entre los 20 y 30 años de edad y verán que esa aceptación ya ocurrió…