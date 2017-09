¿Ataques selectivos o racismo?

Para ser los que representan al cartel de los países más ricos del mundo, los ejecutivos principales de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) no son más que un grupo de burócratas pusilánimes tratando de esconder su incapacidad, su falta de gallardía y sus salarios libres de impuestos desde sus oficinas de París, Francia. Ellos, junto a líderes europeos como el luxemburgués Jean Claude Juncker, me dan pena ajena. Atacan a países pequeños para salvar sus sistemas económicos fracasados y para demostrar que, a pesar del Derecho Internacional Público, aún mandan los países que más plata tienen. Es el racismo económico del siglo 21. Los caucásicos europeos versus los negros del Caribe y Panamá.

La desfachatez de los Estados Unidos de América (EUA) en el manejo de su sistema de sociedades anónimas y la falta de transparencia del mismo (¡se pueden comprar las sociedades por internet!) es un claro ejemplo de que la OCDE ataca en forma selectiva o, sencillamente, le da miedo criticar a su principal donante. Nunca muerdas la mano del amo que te da de comer. Pero a Panamá y a las islas del Caribe, dale, que son miedosos y no tienen dignidad.

La prestigiosa revista Foreign Affairs, en un artículo publicado el 20 de septiembre de 2017, titulado T he United States' Problem With Financial Secrecy -de la pluma de Casey Michel- es una gaznatada, no a Panamá, pues creemos en la competencia fiscal y en la privacidad de la información, sino a todos los miembros europeos de la OCDE que, sencillamente, se quedan callados ante el imperio. Este artículo es de lectura obligada para los que quieren entender por qué Panamá debe defender, a capa y a espada, su plataforma de servicios financieros y legales.

Paso a citar algunas perlas de esta nota investigativa: “Gracias a los esfuerzos de los gobiernos de estos estados para convertirse en paraísos fiscales (primordialmente Delaware, Nevada y Wyoming), EUA se ha convertido en uno de los destinos más importantes para la propiedad de sociedades que permiten la evasión fiscal, la corrupción y el crimen”. Sigo con el artículo: “No es difícil ver por qué cleptócratas y criminales prefieren usar compañías listadas en EUA para esconder su patrimonio. En algunos estados es fácil y barato incorporar. Boston Consulting Group, en 2015, estimó que más de $800 mil millones de fondos de extranjeros se mantenían en los EUA (solo detrás de Suiza que mantiene trillones de fondos extranjeros)”. Con esa cantidad de fondos, los países socialistas de Europa no tendrían ningún déficit fiscal y podrían seguir auspiciando a los ninis y vagabundos con su socialismo mediocre.

Acota el autor: “La proliferación de sociedades anónimas en EUA se debe a un simple hecho: el país no fuerza el registro de las compañías para identificar sus propietarios o a aquellos que se beneficiarán de los activos de la sociedad. Muchos paraísos fiscales requieren este nivel básico de transparencia. Delaware ha logrado generar más de mil millones de dólares por año de su industria de sociedades anónimas, aproximadamente 25% de su presupuesto estatal”.

Visto lo anterior, surgen varias preguntas: ¿Por qué EUA sí puede brindar el servicio legal de sociedades anónimas y beneficiar sus arcas, a pesar de la opacidad manifiesta con que lo hacen, y Panamá o Barbados no? ¿Por qué Juncker, Merkel, Macron y el resto de líderes de los países europeos o los impresentables de la OCDE, Gurría y Saint-Amans, se quedan paralizados ante la realidad de que EUA hace caso omiso a sus estándares (como CRS) y deciden atacar a los países pequeños? ¿Será que quieren acabar con el modus vivendi de los isleños y dejar que el negocio de las sociedades se vaya a Estados Unidos, Luxemburgo o Irlanda?

Panamá, despierta.

