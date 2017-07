Atención primaria y sífilis congénita

Quedé perplejo al ver a mi gran amigo de travesuras universitarias y tertulias académicas, el Dr. Alfredo Martíz, sin duda un profesional inteligente, trabajador y honrado, recular en su atinada decisión de remover al personaje “huelga al hombro” de la subdirección de atención primaria de la CSS. Desde que Girón lo restituyó por mandato superior y lo colocó en tan importante posición, todo lo que se había avanzado con el Dr. Carlos Abadía fue tirado por la borda. No solo eso. Este anárquico individuo, junto a otros dos sempiternos dirigentes gremiales, han secuestrado a Comenenal desde hace tiempo. Tenerlo, por tanto, enquistado dentro del andamiaje administrativo, es como albergar un alacrán en los pantalones, siempre presto a liberar su ponzoña cuando se intente cambiar el nefasto statu quo que impide mejorar la productividad laboral y la eficiencia institucional. Aún más, desde su pusilánime anonimato (“opinión crítica”, “crítico independiente” y recientemente “directo y de frente”), el susodicho ha venido despotricando contra el gobierno actual y contra todos los directores designados, cada vez que percibe amenazas a su agenda personal. Genera suspicacia la injerencia gubernamental en un asunto meramente operativo, algo que invita a pensar en algún pacto entre el Ejecutivo y el gremio médico para mantener silencios a cambio de prebendas.

La atención primaria, tanto en oportunidad como en calidad, es una de las actividades sanitarias más impactantes para la salud individual y colectiva de cualquier país. Prevenir enfermedades comunes e Identificar prontamente los riesgos de desarrollar dolencias específicas son las intervenciones de mejor relación costo-beneficio en materia sanitaria. El incremento detectado en los últimos años de la sífilis congénita es fiel reflejo de la paupérrima educación sexual de nuestra juventud y del deterioro en los programas de control prenatal de las embarazadas. La incidencia nacional ha pasado de 0.2 casos por 1000 nacimientos en el año 2009, a casi 2 casos por 1000 nacimientos en el año 2016. Aunque la frecuencia de infección es notoriamente mayor en las áreas comarcales, varias provincias (incluyendo áreas de Bocas del Toro, Colón y Panamá) reportan un exagerado incremento de casos. Tan solo en el Hospital del Niño, mi departamento de Infectología atiende aproximadamente un infante afectado cada semana.

La sífilis es una infección fácilmente prevenible con medidas simples y baratas. En la mujer, se requiere educación, sexo seguro (condón), tratamiento antibiótico y manejo del consorte infectado. En el bebé, solo se necesita diagnosticar a la madre e inyectarle penicilina durante su gestación. Es vergonzoso no poder controlar una situación tan sencilla que, dejada sin atención, puede desencadenar graves consecuencias para el bienestar materno-fetal. Una gestante no tratada puede sufrir aborto, parto prematuro o dar a luz un niño muerto (mortinato) hasta en un 70% de las veces. Si el bebé nace vivo y no recibe penicilina inmediatamente, desarrollará secuelas tempranas o tardías de seriedad. Con un gasto ínfimo en diagnóstico y terapia se reduce grandemente la tasa de morbimortalidad y el enorme costo que representa el manejo de un niño con sífilis congénita. Los factores que seguramente contribuyen al aumento de cifras incluyen la pobre asistencia de las mujeres a las citas prenatales, el cobro por las pruebas diagnósticas y esquemas terapéuticos, la desidia del personal sanitario en evaluar a tiempo los exámenes y el desabastecimiento ocasional de fármacos e insumos de laboratorio. Estas deficiencias no solo inciden en la casuística de sífilis, sino también en la de otras infecciones perinatales (VIH, toxoplasmosis, herpes, citomegalovirus, hepatitis B, zika, etc.) que repercuten desfavorablemente en el binomio madre-hijo.

Panamá no cumplió con los objetivos del milenio, especialmente en lo que se refiere a reducir de forma significativa las tasas de mortalidad materna e infantil, ambas inaceptablemente elevadas. Gran parte de la culpa reside en no haber reforzado vigorosamente el cuidado asistencial del embarazo, parto y período neonatal precoz. El Minsa y la CSS, tristemente desunidos y descoordinados desde hace décadas debido a intereses políticos y feudos de poder, deben meterse de lleno en la implementación de estrategias eficaces para educar sobre sexualidad y ofrecer libre acceso a la anticoncepción a toda mujer en edad reproductiva, particularmente durante la adolescencia y joven adultez. Existe la obligación, además, de buscar mecanismos certeros para atraer a la mujer gestante a centros de salud y policlínicas, garantizar la realización gratuita de laboratorios o terapias y asegurar que el sistema cumpla meticulosamente con las actividades destinadas a lograr bienestar materno-infantil. Para alcanzar estos nobles derroteros, resulta imperativo designar a directores capaces y comprometidos que dediquen tiempo exclusivo al planeamiento y ejecución de las directrices en favor de la óptima salud reproductiva de nuestra población.

Para mañana es tarde. Confío en que el ministro Mayo y el director Martiz se reúnan con sus equipos de salud pública y epidemiología para atacar esta problemática de manera rápida y contundente. La parsimonia, al menos en el sector salud, causa estragos irreversibles en forma de muertes, secuelas y despilfarros económicos. No carguen eso en su conciencia.

El autor es médico