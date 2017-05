Atentados contra la educación

Recientemente, los estudiantes y docentes de un centro educativo preescolar, ubicado en la provincia de Chiriquí, fueron amenazados de muerte a través de las redes sociales. En consecuencia, muchos padres no enviaron a los infantes a clases, por considerar que la escuela no era segura.

Por otra parte, un grupo de docentes de un instituto de educación media, de la ciudad de Panamá, decidió iniciar un paro de labores como rechazo a la restitución de la directora titular del plantel. Por razón de la protesta, el ambiente no era apropiado para impartir clases.

Días después, otros estudiantes, esta vez de un colegio “modelo” de Pacora, protestaron por las condiciones del centro educativo. Por último, el viernes de la semana pasada una marcha docente paralizó las labores en muchas escuelas públicas, debido a que los acuerdos de una pasada huelga todavía no se han cumplido. Ahora ellos reclaman el pago de vigencias expiradas, ascensos de categoría, viáticos y más recursos para la reparación de las escuelas. Por esta razón tampoco impartieron clases.

Con estos pocos ejemplos, se pensaría que en Panamá no se invierte en tener escuelas seguras, infraestructuras educativas adecuadas, ni en asegurar un salario digno para los educadores. Y no es por falta de dinero. El presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) para este año suma $1,318 millones, desglosados en $1,116 millones para funcionamiento (93% se va en salarios); cerca de $200 millones para inversiones, $80 millones para nuevas escuelas y $100 millones para el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) (La Prensa, 30 de agosto de 2016). Entonces, ¿qué pasa con nuestra educación?

Aquí hay algo más que un tema financiero o de recursos. Las escuelas las hacen las personas (docentes, alumnos y padres de familia) y no deben ser consideradas recolectoras de jóvenes, para tenerlos ocupados por una jornada educativa.

Más allá de un presupuesto multimillonario, debemos mirar el recurso humano a cargo de los planteles, porque estamos ante un “ataque terrorista” contra nuestra educación. Y si de terrorismo hablamos, los actos de violencia sicológica para infundir temor provienen de todos lados.

¿Cómo se puede ir a una escuela a dar clases, si el padre de familia amenaza al docente porque su hijo (a) no tiene el promedio mínimo para obtener la “beca” universal? Si el padre de familia no es consciente de la gravedad de su actuación, menos lo hará su hijo (a).

¿Quién dice que el acudiente no está enseñando mal, también? Son muchas las instancias de agresiones, tanto de padres de familia hacia los docentes como de docentes que se ponen en ese mismo nivel. Me pregunto: ¿Qué preparación universitaria se necesita para afrontar esta realidad? No existe, es un destino que ningún educador que aspira a una vacante se puede imaginar.

Asistir a una escuela no debe dar miedo. Sin embargo, muchos docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia se enfrentan a esta realidad a diario. Las amenazas y la inseguridad que se manifiesta en distintas escuelas no desaparecerá porque un día apareció la ministra o viceministra a visitarlos para inaugurar un nuevo plantel.

Las deficiencias a nivel académico no se resolverán pasando de grado a un estudiante con un mínimo de 3.0. Lo que se requiere con urgencia es enderezar a una sociedad que va directo al despeñadero, empujada por el populismo y el poco importa que impera. Mientras tanto, ya se vislumbra una nueva huelga docente. Y, una vez más, se postergarán las clases. ¿Podemos decirle a nuestros estudiantes que todo va a estar está bien?