Atrévanse a ser criticados

Cuando uno ingresa a la vida política, automáticamente se convierte en una figura pública, que busca ejercer influencia y liderazgo sobre su electorado. Desde ese momento debe asumir responsabilidad sobre lo que le ofrezca a su electorado cuando esté buscando su voto para las elecciones generales de los gobernantes que administrarán al Estado.

Pero hay una situación, hay algunos políticos a los que les molestan las críticas, sobre todo cuando ellos saben que no están cumpliendo con su labor de administrar efectivamente el erario público y reaccionan amenazando a todo el que los critique, desde ciudadanos hasta periodistas, quienes son los que garantizan que la ciudadanía pueda expresar su crítica al gobierno en turno, ya sea porque no está cumpliendo con lo que prometió en la campaña electoral o porque en algún momento estuvo envuelto en algo ilegal.

Es importante que toda persona que aspire a un cargo de elección popular para ser parte del gobierno, entienda que él debe aprender a escuchar asertivamente a su electorado, escuchar sus necesidades, para que pueda formular propuestas que convenzan al electorado de que esa persona puede administrar el erario público de manera efectiva y, sobre todo, saber escuchar las críticas cuando se desvíe de su función.

Hoy día se pueden encontrar casos de amenazas a ciudadanos y periodistas que han venido denunciando y criticando a políticos que no están cumpliendo con su deber, amenazándolos con demandas, enjuiciamientos, penas de cárcel, cierres de medios de comunicación, coartándoles la libertad de poder expresar sus inquietudes y preocupaciones. Esos son actos inaceptables, que lo único que demuestran es la personalidad de una persona que no está preparada para ejercer un cargo de renombre en el Estado.

Me preocupa mucho cuando una persona que ocupe un cargo gubernamental empieza a amenazar a toda persona que lo critique, porque eso demuestra que esa persona todavía no está preparada para poder aceptar las críticas de la ciudadanía. Por eso, toda persona que aspire a ser parte del Gobierno debe atreverse a ser criticada cuando no cumpla con lo que le ha prometido a su electorado.