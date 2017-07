Basta ya del abuso de la detención preventiva

Soy abogado litigante desde hace más de 30 años de zapatos “gastaos” y saco “sudao” y ni en toda mi vida jurídica, ni en los tiempos más difíciles de la dictadura, hemos percibido tanto abuso de la detención preventiva, como lo hace este Ministerio Público en este gobierno varelista. No me explico qué es, si es una persecución política orquestada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio Público (MP) o si es desconocimiento de la norma jurídica por parte de los fiscales y de la procuradora general de la Nación o ¿será un botín político que algún nuevo grupo cero se estará aprovechando de estas detenciones preventivas, para luego buscar la sustitución de las mismas por otra menos gravosa? A ciencia cierta, no sabemos de qué se trata. Lo cierto es que ya está bueno el abuso, porque se están conculcando garantías fundamentales, como es la libertad del ser humano reconocida por todos los convenios internacionales donde Panamá es signataria.

Amén de la violación al debido proceso, ya que en el sistema inquisitivo que aún se mantiene, para regocijo de los fiscales abusivos, es claro y diáfano el artículo 2128 del Código de Procedimiento Penal, sobre medidas cautelares y que dice:

“Artículo 2128: Serán aplicables las medidas cautelares:

a) Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas.

b) Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión,

c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que este cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal”.

¿Qué significa esto? Que es una aberración jurídica que en el caso de los ciudadanos Guardia, Pastor, Francolini, Mulino y recientemente Ford y Suárez, se les haya decretado medidas de detención preventiva, cuando sus conductas no se encuentran dentro de ninguna de las alternativas preventivas que dictamina este artículo 2128 antes transcrito. Por el contrario, estos señores desde nuestro punto de vista jurídico, han colaborado puntualmente con todos los llamados del MP, tienen arraigo en Panamá, familia, negocios, viven en Panamá y jamás han evadido la justicia, ni han intentado fugarse, tampoco están ocultando pruebas y no tienen la peligrosidad o la capacidad de poder seguir delinquiendo, tampoco han sido condenados, y sus antecedentes penales son limpios.

Entonces no lo entendemos, a razón de qué o en base a qué razonamiento jurídico novedoso puede sustentar el MP una medida de esta naturaleza de la detención preventiva.

Señores fiscales, de verdad que esto da vergüenza y yo como abogado litigante me avergüenzo de esta persecución, porque se nota una intención sesgada, aberrante y putrefacta que no tiene nada que ver con el debido proceso o con una investigación objetiva y legal por parte del MP.

Mañana, cuando un juez objetivo, justo, decente y apegado a la ley, se dé cuenta de esta aberración jurídica, va a desestimar esta medida de detención preventiva, pero lo malo es que no existe ninguna sanción para estos fiscales abusivos que juegan con la libertad, con el debido proceso, con los derechos humanos y lo peor aún, el daño causado es irreversible. Pero estoy seguro de que si fueran sus familiares o copartidarios del partido gobernante, no cometerían este tipo de injusticias. Nos parece que el mensaje que le mandan a la sociedad es de pánico, terror, estrés, porque vivimos bajo la espada de Damocles de un MP perseguidor, abusivo e inhumano.

Por lo que, ¡basta ya!