¡Basta de malos manejos con nuestras medicinas!

Recientemente, el ministro de Salud junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), rindió cuentas a la Asamblea Nacional sobre el desabastecimiento de medicamentos en las instalaciones de salud, hospitales y centros de todo el país. De la CSS manifesté mi opinión en un artículo previo, al hablar del director y la junta directiva que necesitamos en la institución, pero no puedo dejar de señalar que lo que ocurrió y ocurre, por ejemplo, las “300 órdenes engavetadas”, obviamente para promover el desabastecimiento y facilitar las compras directas posteriores, es realmente nauseabundo. Solo se resuelve cambiando la cúpula, aplicando la justicia a los responsables de semejante crimen contra la salud del pueblo, y desarrollando una gestión transparente, honesta y comprometida con los intereses de los asegurados.

El ministro señaló como aspectos que impactan al abastecimiento: los procesos ineficientes, repetidos y burocráticos, plataformas tecnológicas inadecuadas, deficiencia en el proceso de abastecimiento, almacenamiento y distribución de los medicamentos desde el nivel central hasta los niveles locales, y el retiro de productos del mercado. Todo esto evidencia la pésima gestión. Hay que reconocer el valor del ministro al aceptar esta situación, pues en los últimos tres años las autoridades de salud han recibido suficientes recursos financieros para remediar la desorganización e ineficiencia que favorece la corrupción y nos perjudica.

En su rendición de cuentas, el ministro se comprometió a trabajar de manera coordinada con la CSS, “analizando el problema y buscando soluciones para que el suministro sea continuo e ininterrumpido”. Mencionó como posible solución la propuesta de reformas a la Ley 1 de 10 de enero de 2001, “Sobre medicamentos y otros productos para la salud humana”. Esta propuesta tiene el respaldo de la industria farmacéutica y de las asociaciones de pacientes. Aunque dicen que estas reformas buscarán introducir mejoras a la legislación actual, como si el desbarajuste se solucionara con otra ley. Esperemos que no sean redundantes con la cuantiosa legislación existente y, sobre todo, que no favorezcan los intereses de proveedores seleccionados, mediante compras directas, apoyados en el argumento de buscar eficiencia, lo que sería –dado los antecedentes– otra oportunidad para hacer negocios con los recursos del país. Sobre este particular, aprovechemos que ya se iniciaron las consultas sobre la ley y participemos, para que no sean solo los representantes de los comerciantes y distribuidores quienes lo hagan.

Tengamos presente que, según cifras oficiales de la CSS y del Minsa, el gasto en medicamentos de las principales instituciones públicas en los pasados tres años, fue cercano a los 900 millones de dólares. Y el gasto de bolsillo de la población en el mismo período, al no encontrar en el sistema público sus medicinas, se estimó en 400 millones de dólares, cantidad que superó el gasto del Minsa. Además, el gasto en este renglón ha ido en aumento progresivo, al punto que en 2016 fue casi tres veces que en 2009. Estos números nos ayudan a poner en perspectiva la magnitud de los problemas citados por el ministro; demuestran que el Gobierno no cumple con su parte del “pacto social” y, sobre todo, que la venta de medicinas a las instituciones de salud del Estado es un negocio muy lucrativo.

¡Basta ya de permitir los malos manejos y el negociado con las medicinas! Desarrollen una gestión eficiente y efectiva, que proteja nuestros intereses. Promuevan la selección racional de medicamentos esenciales e impidan las posibles alianzas entre funcionarios y empresas farmacéuticas para guiar las compras hacia determinados productos, que no sean necesarios o más caros que otros de igual calidad. Actualicen los listados de medicamentos para diferentes niveles de atención, basados en “protocolos terapéuticos” para las enfermedades que deberían tratarse en cada nivel; garanticen precios asequibles buscando información sobre los precios internacionales; conozcan la oferta de productos genéricos de probada calidad; promuevan la sana competencia regulada; aprovechen las facilidades para adquirir las medicinas, al por mayor y a menor precio, mediante mecanismos disponibles como el Fondo Estratégico de la OPS, o la negociación y compra conjunta a través del Comisca; garanticen la financiación suficiente y sostenible, privilegiando el manejo transparente de los recursos financieros. La meta debe ser eliminar los gastos del bolsillo del usuario.

Es imperativo el desarrollo de un sistema nacional público de salud, coordinado, eficiente, efectivo y equitativo, es una condición necesaria y una promesa incumplida del Gobierno. Tienen dos años para avanzar. ¡Háganlo, por favor!