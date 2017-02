Caminan los jinetes del apocalipsis

El confuso y corrupto mundo que agobia a la humanidad deja bien claro que pequeños, pero poderosos grupos, en su insaciable voracidad, no escatiman tomar las acciones más escalofriantes en su afán de enriquecimiento y apoderamiento de las naciones, para continuar su hegemonía dictatorial.

Se viene demostrando, por parte de esos grupos sociales y de países, que no existe la más mínima voluntad real de dar los pasos de cambio hacia la equidad, el respeto y la justicia, fundamentos básicos para la paz.

No robar y no matar son mandamientos que jamás se han practicado y que cada día, por el contrario, se modernizan, no solo en armamentos, sino en mecanismos de imposiciones internas y transnacionales. Nada de socios ni naciones hermanas. Se trata de todo para pocos y nada para muchos. Esa continúa siendo filosofía y práctica mundial.

De Panamá me ocuparé en otro material. Tal parece que el caso Noriega trata de distraer la atención sobre miles de casos de alta y cuantiosa corrupción que sobrepasan la capacidad de un poder judicial cuestionado. Si bien alrededor del mundo se han dado hechos importantes y positivos en los últimos días, estos son rebasados por sus contrarios.

Terminó–en República Dominicana– la reunión de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, institución llamada a reemplazar a la caduca, anacrónica e incoherente Organización de Estados Americanos. Acaba de darse una reunión de conveniencia entre la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el de Estados Unidos (EU), Donald Trump. Reuniones convenientes para una Inglaterra que, a pesar de ser madre patria y solícita socia de EU, se le identifican fallas porque no ha calculado bien la resistencia de su paracaídas ante el brexit, y tiene que ver y rebuscar cómo sobrevivir, que no sea solo de sus 10 colonias alrededor del mundo; que no se dé la separación de Escocia, Irlanda, y cuidado, de Australia y Nueva Zelanda, aunque parezca ilusorio. El pueblo inglés, pobre, paga las consecuencias.

La Unión Europea (UE) también trata de sobrevivir ajustando cinturones a la población de sus países y haciendo esfuerzos por ponerse de acuerdo internamente; algo que no han podido lograr por décadas, aunque sí para sus participaciones en invasiones y otras bellezas en Medio Oriente y el tercer mundo. Algo que deberían hacer es justicia, devolviendo o pagando por las riquezas que se llevaron de América durante la conquista y la colonia pasadas, y no continuar hoy con lo mismo en África y América Latina, empezando por sus empresas transnacionales.

Las olas migratorias y sus horribles consecuencias son efectos de las actuaciones de las “potencias”, eso está claro.

Algo muy grave para los pueblos del mundo se da en la hasta hoy considerada, por muchos, potencia más poderosa, al menos militarmente, con su nuevo presidente. Trump es, hoy por hoy, el máximo exponente de las políticas del miedo para someter. Los nombramientos de su gabinete lo ratifican, así como sus primeros decretos ejecutivos. Considerado como tocón, bocón, engreído, discriminador extremo, antifeminista, despistador, violador de la privacidad (no es el único) y de la libertad de expresión, ha recibido ya el rechazo de la población estadounidense y mundial.

También ha dado un paso positivo, descalificar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Como dije, desde la campaña presidencial de ese país, ninguno de los dos –porque solo dos candidatos se le imponen a ese pueblo, de dos partidos que en realidad son uno– merecía ser electo. También me ratifico en que los países del tercer mundo, sin distingos políticos, sociales o empresariales, deben continuar fortaleciendo la integración y la seguridad alimentaria, porque todos serán afectados con las arbitrariedades de mandatarios excéntricos y manipuladores.

Nada se ganará con ser obsecuentes ni supuestos “aliados estratégicos”. La alianza estratégica debe darse entre los países en vías de desarrollo que poseen las materias primas y el mercado, teniendo cuidado de no caer en artificios como la Alianza del Pacífico. Las potencias, solas o entre sí, no pueden sobrevivir y los pueblos deben tener esto bien claro. Hay que parar en las calles los abusos de “concesiones” y contratos con “inversionistas” o prestadoras de servicios, esquilmadoras y contaminadoras.

La Unión Europea, Estados Unidos y Japón están en crisis y no sobrevivirán sin involucrar, sana, honesta, financiera y económicamente, al tercer mundo; no tienen alternativa y eso hay que hacerlo valer. La sumisión solo deja precariedad y muerte.

Las supuestas crisis tienen elementos prefabricados, a conveniencia, para bajar los precios de las materias primas, abaratar sus costos, imponer los precios y manipular el mercado. Es obligante despertar y no permitir el inmoral clientelismo político.