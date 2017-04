El Canal de Panamá, como objetivo militar

“¡Destruyan el Canal de Panamá!” , fue la orden directa del líder de los nazis, Adolfo Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Él y su estado mayor planificaron, cuidadosamente, el plan, pues para ellos era necesario inhabilitar o destruirlo por completo, para evitar el tránsito de las naves de guerra de los aliados que se dirigían a los países bajo dominio alemán.

Según el ex presidente Aristides Royo, mientras él formaba parte del equipo de panameños que negociaba los tratados, tuvo acceso a documentos desclasificados que mostraban la intención de Hitler de bombardear las esclusas. Con ese fin, impartióórdenes a submarinos nazis, que merodeaban nuestros mares e inspeccionaban las instalaciones del Canal, para que procedieran a cumplir la misión. El plan no tuvo éxito, fue abortado porque no encontraron islas disponibles cercanas al Canal, pues todas ya estaban ocupadas por el Ejército de Estados Unidos (EU).

Por otro lado, uno de los jefes de operaciones de Osama bin Laden, capturado por las fuerzas militares de EU, reveló que su líder le había encomendado estudiar, planificar y ejecutar la destrucción del Canal de Panamá, como siguiente acto terrorista, después de los sucesos del 11 de septiembre con las torres gemelas de Nueva York. El plan quedó archivado, debido a la muerte de bin Laden.

Hace unos años, el exministro Jimmy Papadimitriu, escribió: “Una forma de destruir nuestra vía acuática puede ser mediante un ataque nuclear o biológico”. Con este razonamiento, es lógico suponer que los simulacros de defensa, coordinados con naves de países del área para la defensa del Canal, serán casi inútiles en la hora señalada de un ataque con misiles de alto poder destructivo.

Hoy el mundo se atemoriza frente a la decisión de EU de no permitir que Corea del Norte siga experimentando y amenazando con lanzar misiles a quienes se opongan a limitar sus aspiraciones a poseer armas nucleares.

Pregunto: ¿La neutralidad del Canal es nuestro mejor blindaje de protección en una conflagración mundial? Según el significado de neutralidad, contemplado en los tratados y firmados en 1977 por Panamá y EU, se asegura que en tiempo de paz o tiempo de guerra, el Canal estará abierto para el tránsito pacífico de naves de todas las naciones.

Las naves de guerra que utilicen la vía acuática lo harán sin someterse a inspecciones, registro ni vigilancia y podrán negarse a revelar su funcionamiento, armamento o destino de travesía. ¡Wao!.. esta neutralidad es un delicioso manjar para amigos y enemigos.

Finalizando, y sin causar alarma, hoy debo demostrar mi preocupación por los acontecimientos que sacuden a la opinión mundial con respecto a Corea del Norte y EU. Los panameños debemos tener claro que el Canal siempre será un objetivo de primer orden, en cualquier tablero de acciones militares.