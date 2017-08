Carta a ‘La Prensa’

PANAMÁ, 7 DE AGOSTO DE 2017

Estimados señores:

La credibilidad, imparcialidad y objetividad son los activos más valiosos de un medio de comunicación social; los demás, accionistas, JD, consejos editoriales, ejecutivos, periodistas y colaboradores son transitorios.

La Prensa ha perdido objetividad y está perdiendo credibilidad e imparcialidad; en sus inicios apostó por la libertad de expresión, derechos humanos, democracia, institucionalidad, transparencia y justicia. ¿Cuándo perdimos el camino?

Algunas personas me habían observado el cambio de línea editorial de la LP a favor del gobierno y, por supuesto, del MP. Les expresaba que no era cierto y que dicha percepción estaba equivocada. Desde entonces le he puesto más atención a lo publicado en el periódico.

El Hoy por hoy del viernes 28 de junio de 2017; la noticia de una columna en la página frontal del domingo 31 y su artículo de fondo; el diseño, despliegue y publicación del miércoles 2 de agosto último, y publicaciones anteriores indican la pérdida de rumbo editorial del periódico.

La última encuesta de Ditcher y Neira sobre la credibilidad del ciudadano en sus instituciones, funcionarios y políticos es preocupante, los panameños ya no creen en nadie, y en nada, y cuando LP pierda la poca credibilidad que tiene, lo habrá perdido todo.

Los argumentos para este cambio de línea editorial no tienen base.

1°¿Que hay que defender la democracia? ¿Cuál democracia?; si los procesos electorales son una farsa financiada por Odebrecht, dinero de actividades ilícitas o de ciudadanos que invierten en candidatos, para luego lucrar con contratos de Gobierno.

2° Se tiene que preservar la vida constitucional del país y evitar un cambio de gobierno.

A este gobierno le quedan dos años de mando y existe el deseo que se llegue pronto 2019.

No existe ni partido político, ni grupo gremial, sindical o armado con fuerza para derrocar a ningún gobierno; es inconcebible, irrealista y demagógico este argumento.

3° Que se desea cambiar a la procuradora y su equipo de trabajo.

Lo que el país está pidiendo al MP es que cumpla con sus funciones constitucionales y legales y que se practique la justicia, “caiga quien caiga”. Es posible que algunos ciudadanos, preocupados por la impunidad de los delitos, piensen que la salida de la procuradora general de la Nación es un camino para lograr justicia. Respeto esta opinión pero no la comparto, “es mejor malo conocido, que bueno por conocer”; nada garantiza que un nuevo procurador logre combatir la corrupción y la impunidad.

Si al final de diciembre de 2017 la procuradora se convierte en magistrada de la CSJ, y su secretario en procurador, después de haber cumplido un desempeño ejemplar en sus funciones, ¡enhorabuena!, pero si llegan con vacíos y dudas en el cumplimiento de sus funciones, el pueblo tendrá la oportunidad de evaluar y cuestionar la calidad de estos nombramientos.

Me permito adjuntarle los informes que quedan para la historia, como documentos que comprueban que en Panamá la corrupción y la impunidad son hermanos de padre y madre:

– Seguimiento de casos de corrupción de alto perfil y la estadística de los fiscales anticorrupción.

Elaborado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia

Se analizaron casos de 2002 a 2009: 28 casos de alto perfil; 4 archivados, 5 pendientes de audiencias, 8 con recursos, 10 todavía en investigación y 1 pendiente de decisión. Resumen: nadie condenado, ni preso y mucha lesión patrimonial.

¿Te acuerdas de Cemis, Museo del Tucán, BNP-Prados del Este, CA-Fideicomiso, Lucky Games, Juegos de Antaño, Red de Oportunidades, PECC, Prodec, etc.? Todas ellas están en la nave del olvido.

– Proyecto Panamá Transparente “ Monitoreo de casos de corrupción”

Transparencia Internacional y Alianza Ciudadana Pro Justicia, mayo 2017.

Informe de 20 casos de corrupción de 2010 a 2017, lesión patrimonial de B/.365.3 millones, nadie enjuiciado, condenado ni en las cárceles.

¿Es este sistema de justicia por el cual miles de panameños nos jugamos la vida en la Cruzada Civilista?

El caso Odebrecht es una vergüenza nacional. El acuerdo “ llave en mano” comunicado entre Odebrecht y el Ministerio Público el martes 2 de agosto es inaceptable y una burla para la justicia y el pueblo panameño. Pedir disculpas por el dinero robado y las coimas pagadas es hipocresía.

Comprendo al gobierno en su estrategia de manejo de la crisis de Odebrecht. Se disparó en dos pies con los contratos de la línea 2 del Metro, desarrollo urbano de Colón y los 5 km de acera del Municipio de Panamá. Estas decisiones los acompañarán amargamente hasta el último día de gobierno.

En el manejo del caso Odebrecht se ha aplicado el manual de manejo de crisis al pie de la letra: desviar la atención de la opinión pública, ignorar la crisis, ofrecer medidas populistas para contrarrestar el impacto en la población, crear otras crisis alternativas, minimizar los hechos, confundir a la opinión pública, desacreditar a los delatores, distraer, confundir, desprestigiar y patear la pelota para 2019 con la esperanza de mantener el poder. Esto se comprende aunque no se justifique.

No milito en ningún partido político ni soy adversario del gobierno. Soy un ciudadano al servicio del país, que solo desea fortalecer la democracia y construir ciudadanía.

Atentamente, José Chen BarrÍa