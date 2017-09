Causas y efectos del trabajo informal

Se ha hecho énfasis en la última década sobre el trabajo informal en Panamá el cual debería encaminarse hacia la formalidad. El trabajo informal es tan antiguo como el hombre; pero actualmente es objeto de consideración en América Latina, por ser un tema sensitivo que ha sido retomado por la Organización Internacional del Trabajo. En la región existen 130 millones de personas de todas las edades con ocupación informal, sin ninguna atención por parte del Estado, según consta en datos estadísticos. Esta situación crítica se refleja en la deserción escolar, analfabetismo, salud y desnutrición.

Por los años 2009 al 2012, el porcentaje del trabajo informal estaba por el orden del 50% al 47.7%, índice que llama la atención en virtud de los datos estadísticos que registran un crecimiento porcentual de Panamá y de muchos países Latinoamericanos. Con estas apreciaciones deseamos reafirmar que el tema es prioritario en todos los niveles. Se impone desde luego, políticas Estatal con el apoyo de la Empresa privada. En este orden es básico, indispensable y urgente, capacitar esa población informal que, aparte de no contar con un empleo, no reúne el perfil para desempeñarse ventajosamene en un trabajo formal. A mi juicio, esta consideración es el talón de Aquiles y no tiene reversa. Se impone, desde luego, continuar con los programas atractivos de capacitación de esa población desempleada y desmotivada que se debate en las esquinas de las calles, aceras o semáforos. No dudamos del esfuerzo y de los responsables programas que se realizan en esta dirección en Panamá.

El Centro Nacional de Competitividad informó recientemente, que más de medio millón de personas de la población ocupada se ubica en el rango de la informalidad; es decir, estamos hablando de aproximadamente de 529,672 personas comprendidas dentro de esta realidad social que ha sido materia de interés en Panamá. De este gran total 299,850 pertenecen al sexo masculino; es decir, el 56.6% y 229,822 personas responden a las mujeres con el 43.4%. La realidad social indica que una población citada es menor de edad que realizan titánicos esfuerzos por llevar el sustento a sus hogares. Esta realidad social incide negativamente en la economía y en diversos rubros que no debe esperar subsidios.

El tema del trabajo informal a la formalidad no se queda en un romanticismo. Miles de personas en este rango de la informalidad afecta no solamente la economía del país, sino su estándar de vida. Estas personas constituyen una carga al no cotizar los servicios de salud y no aportan al tesoro. Constituyen una carga social involuntaria. Este porcentaje significativo debería ser sujeto de alguna legislación, que le conceda una protección social decente. Esta población que responde a la economía informal, podría ser presa de actos antisociales y de violencia intrafamiliar. Desde luego, el tema es de actualidad, cobra vigencia en estos momentos y amerita una excelente determinación del Estado y de otras instituciones que no pueden seguir mirando hacia el otro lado.

El autor es docente y exlegislador