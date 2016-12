Ciudad, transparencia e institucionalidad

La aprobación de 35 millones de dólares, por parte del Despacho de la Primera Dama para obras en el Parque Omar, obliga a una reflexión sobre la oferta de espacios públicos, la institucionalidad y las competencias en la administración de estas áreas. El asunto se “pone candela” cuando entra en la ecuación el tema de participación pública y la asignación de millonarios recursos estatales, en el caso que nos ocupa, bajo una opaca definición de un proyecto de intervención para el parque Omar.

Este parque brinda un importante servicio recreativo a los habitantes de los corregimientos centrales de la ciudad, pues es uno de los pocos que tienen disponible. Desde su creación, hace ya varias décadas bajo una acertada decisión política, su administración quedó en manos de la Presidencia y el Despacho de la Primera Dama. Ese esquema proyecta una imagen pública desde Presidencia, a la que no le corresponde administrar el área verde. Esta oficina ya demostró–este año– desatinos con la campaña de la cinta rosada para la prevención de cáncer de mamas, en el Valle de Antón, y el uso de recursos para un desparpajo –desde mi punto de vista– de alta visibilidad y críticas en los medios.

Hablando del Parque Omar y de quien lo administra, ya vimos que por ahí pasaron y desaparecieron las esculturas “Juegos de Antaño”, en bronce fundido, cuya presunta venta quedó por esclarecer. Ahora, habrá que ver qué pasará con los millones que se utilizarán. La necesidad de crear y promover los espacios públicos queda en evidencia al revisar los estándares de referencia. En la ciudad, según fuentes de la Dirección de Planificación del Municipio, hay un promedio de 2 metros cuadrados de áreas verdes por persona, pero internacionalmente se establece que el promedio ideal es de 8 metros cuadrados por persona. Los principales espacios públicos en la ciudad de Panamá se encuentran esparcidos e inaccesibles, debido a una “institucionalidad” sin capacidad ni interés de ponerlos en uso comunitario.

La cinta costera es administrada por la contratista Odebrecht y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Mientras que la calzada de Amador muestra un deterioro creciente, y se encuentra, también, en el limbo administrativo. No me queda claro si es el MOP, el contratista o el Ministerio de Economía y Finanzas el que termina las obras viales, pero lo real es que las rodaduras peatonales y la porción que va entre el Club de Yates y el Museo de la Biodiversidad es una especie de campo de guerra, con basureros clandestinos, lugares nocturnos para encuentros amorosos de ocasión, monte y escombros.

El cerro Ancón, otro espacio público en conflicto, está perdido entre un laberinto que arman las mismas instituciones. El Municipio no lo administra porque argumenta que la propiedad de la tierra no ha sido traspasada a lo local. De allí empuja al Ministerio de Economía y Finanzas para que este lo traspase al Ministerio de Ambiente. Por último, y en lo que va de los años bajo el eslogan de campaña People First, los copartidarios de gobierno no se han puesto de acuerdo para la administración de esa área protegida y entregarla a la gente.

El cerro Ancón, con un patrimonio natural y cultural importante, no es manejado bajo ningún criterio técnico que permita el desarrollo de actividades recreativas y de educación. Todavía no he escuchado una propuesta coherente y sistemática para integrarlo a la oferta recreativa de la ciudad.

Hace poco, el Municipio de Panamá anunció la creación del Parque Norte para ofrecer espacios de recreación y educación a una importante población de la ciudad. Al Municipio le ha tocado sortear una serie de laberintos de administración de tierras para avanzar con la gestión de la propuesta, misma que esperamos se integre a un programa formal, por parte de la administración del principal municipio del país. Por ahí surgió otra iniciativa municipal para la compra de tierras en Juan Díaz y Río Abajo a fin de crear otro parque en los predios del antiguo Hospital Matías Hernández: amanecerá y veremos. Estas ideas hay que fortalecerlas y apoyarlas.

Volviendo al tema del parque Omar, los ciudadanos nos oponemos a que la huella urbana del parque se incremente con la construcción de un Food Court más calles y estacionamientos. Lo anterior generará desechos sólidos y aguas servidas; más congestión y el traslado del tranque al interior del parque. La inversión en mejoras del equipamiento deportivo, luminarias, servicios y mantenimiento de árboles parece sensato, pero no el gasto de 35 millones para ello. De esa millonada no se destinará un “real” al recinto de la Biblioteca Nacional que tiene dificultades de operar y aumentar la oferta de servicio.

Queda claro, además, que la inversión en educación está fuera del radar de la Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y el enfoque está en el clientelismo popular, que ya hemos visto con la venta de jamones y arroz. Ya entregamos pan ahora viene el circo. Gravita en el sentir de los pensantes que el manejo de los fondos públicos sigue arropado en una nube negra que no anuncia lluvia, sino corrupción. Con estas letras me sumo al clamor popular de no a la intervención sin criterios para el parque Omar, añadiendo una decisión del Ejecutivo de integrar la calzada de Amador, la cinta costera y el cerro Ancón a la administración del municipio. Es necesario fortalecer los mecanismos de consulta popular para revestir de transparencia la gestión de los dineros y los espacios públicos.