Combatir el fanatismo

El fanatismo es probablemente una de las peores actitudes en las que puede caer el ser humano. Implica el seguimiento dogmático de una idea, en el mejor de los casos, pero cuando se radicaliza tiende a ver como amenaza a todo aquello que no se inscribe dentro de su esquema de creencias y visión del mundo.

Como sugiere el pensador israelí Amos Oz, el fanatismo es más antiguo que cualquiera de las religiones que hay en el mundo y está presente en todos los países, culturas y continentes. Es inherente a la condición humana, casi como una marca en nuestro ADN.

Según Oz, el fanático piensa que los demás están perdidos por abrazar ideas y creencias contrarias a las suyas, y él –que sí conoce la verdad y lo mejor para la humanidad– se entrega plenamente para “ayudar” a quienes vivimos engañados por esos valores y creencias distintas.

Esta visión ha crecido de manera exponencial en todo el mundo. Y con ello no me refiero solo al fanatismo religioso, sino también al de quienes se oponen a las vacunas, al de los que abogan por la vida saludable o a los que se obsesionan con determinadas figuras públicas. En definitiva, pareciera que muchos necesitan abrazar una causa o un personaje y transformarlo en el centro de sus vidas, y a partir de allí, salir a convencer a quienes no comparten sus preferencias.

El peor de los fanatismos del que somos testigos en estos tiempos es aquel que se escuda en determinada interpretación de tradición religiosa, con el objetivo someter a la civilización occidental a un marco normativo y de creencias similar al que imperó hace más de un milenio. Además, la forma como se intenta hacer es despreciable, porque implica el uso de la violencia y los ataques cobardes contra objetivos no militares. No es una lucha religiosa, sino de esquemas de valores. Es una batalla que busca atacar no solo físicamente, sino de manera simbólica a nuestra civilización. En 2001, el ataque fue contra el centro financiero y económico de esta civilización, mientras que días atrás se intentó que la víctima fuese una de nuestras principales conquistas como sociedad: la democracia representativa y, en particular, el parlamento.

Hay pocos ámbitos de discusión abierta y plural en los gobiernos como los que ofrecen los parlamentos. Ellos son la mejor cara de la democracia representativa, aquella que permite la expresión de un amplio núcleo de las posiciones y culturas que componen a una sociedad.

Ese cobarde intento de ataque al parlamento británico quiso ser una agresión a la tolerancia y a la discusión, contrarios al fanatismo. Debemos seguir cultivando ambos valores y unirnos al grito que movilizó a miles de personas al Trafalgar Square: “No tenemos miedo”.

Ese es el verdadero antídoto contra el fanatismo.