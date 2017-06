Competitividad sostenible II

El 20 de junio de 2014 La Prensa publicó un artículo de mi autoría que se denominaba Competitividad Sostenible. De ahí que retomo el tema con las últimas tres líneas de aquel: “…durante campaña se habló mucho acerca de que, con el crecimiento económico de Panamá, ahora le toca al Gobierno priorizar en lo social”. Cerré aquel artículo indicando que “…no es cuestión de dar prioridad a uno sobre el otro, el objetivo debe ser competitividad sostenible para lograr el desarrollo sostenible”. ¡Valga la redundancia!

Casi tres años después, el artículo cobra cada vez más relevancia. En aquel escrito señalaba que para mejorar la competitividad debemos concentrarnos en los clusters más productivos del país, que son el logístico, turismo y el centro financiero.

No puedo decir que no se ha avanzado, pues hay muchas iniciativas positivas que se han dado y que están generando frutos. Como ejemplo, la creación del Gabinete Logístico, la conformación del Consejo Nacional de Turismo, y la reactivación de la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros (Cansif). Todas son iniciativas positivas hacia el mejoramiento de la competitividad en estos sectores.

¿Qué es lo que ha faltado entonces? En primer lugar, debemos partir de la base de que estos tres sectores son los pilares del centro de servicios financieros y no financieros que brinda Panamá a la comunidad internacional. Son, de hecho, nuestros principales productos de exportación y como tales dependen de factores externos que en la mayoría de los casos no podemos controlar.

De ahí que para garantizar una competitividad sostenible es menester prestar especial atención al entorno y a los posibles escenarios futuros. Eso se hace a través de la prospectiva, que por definición “se refiere a las investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está por venir…”, y que pudiera tener impacto en nuestra competitividad.

Ante la volatilidad e incertidumbre del entorno, cada vez se hace más popular la prospectiva como base para diseñar políticas públicas. De ahí que la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ha realizado varios talleres y, junto con la Ciudad del Saber, ha logrado iniciar el proceso de capacitación y formación de capital humano especializado en estos temas.

Pero además de la prospectiva hay otra disciplina igualmente importante que va muy de la mano: la inteligencia competitiva, que se refiere a conocer a profundidad los mercados, los clientes, los competidores y todo aquello que puede identificarse como oportunidad o amenaza para un país, un sector o una empresa.

En ambos casos, una unidad de prospectiva y/o de inteligencia competitiva, es algo que requiere de una estructura organizacional, recursos para dotarla de información y datos y, más que nada, personal especializado y profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Todo esto como base para garantizar que los gabinetes logísticos, los consejos de turismo, y la Cansif puedan contar con información del más alto nivel para la toma de decisiones. Un componente adicional que no podemos olvidar, es que estos consejos privados/gubernamentales deben contar con una junta asesora internacional conformada con personas del más alto nivel y prestigio.

Estamos compitiendo con países de primer mundo y necesitamos herramientas de ese nivel.

Como bien dijo la exministra Mariela Sagel, en un reciente artículo titulado “Viendo el futuro a través del retrovisor” (La Estrella de Panamá, 11 de junio de 2017), debemos empezar a crear conciencia de que la bendición que creemos que tiene el país no va a durar para siempre, si no trabajamos en serio y con luces largas para tener una visión de país desarrollado, no el emparche que tenemos ahora”.

Necesitamos modernizar la gestión gubernamental, y una pieza clave es la información transformada en estrategia. Continuemos mejorando el desarrollo social, pero no olvidemos que para repartir la riqueza primero debemos garantizar que esta continúe creciendo.