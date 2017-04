Consejos para mejorar la atención en la Caja de Seguro Social

Soy una mujer jubilada y desde hace más de 35 años acudo a las instalaciones del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (La Especializada), en donde he estado hospitalizada en múltiples ocasiones, debido a delicados quebrantos de salud.

Ahora debo acudir dos o tres veces a la semana, y muchos otros pacientes han llegado a pensar que trabajo ahí, pero en realidad soy una más de los miles de panameños y panameñas que, por necesidad, recurrimos a los centros de salud de la Caja de Seguro Social (CSS).

Y digo “por necesidad”, porque creo que toda persona tiene el deber de vigilar y cuidar su salud para evitar problemas médicos más graves y serios, incluyendo una muerte prematura por irresponsabilidad o negligencia en el cuidado de nuestra salud. Es mejor llegar a un hospital caminando, a que nuestros familiares o amigos nos lleven cargados.

Esto, a mi juicio, es un hábito saludable de prevención de enfermedades graves, incluso de la muerte. Lo anterior debe ir acompañado con otros hábitos sanos como: tener una dieta balanceada, conforme a nuestros ingresos económicos; hacer ejercicios físicos; y mantener una actitud positiva frente a todos los problemas de la vida, pues –como me dijo un cardiólogo–“el estrés está matando a los panameños”.

Me complace, supremamente, que el presidente de la República haya elegido al Dr. Alfredo Martiz para el cargo de director de la CSS. Lo conozco, pues hace cerca de 20 años, Martiz me trató una “úlcera péptica” y demostró ser un brillante profesional de la medicina, abnegado, considerado y humanitario. Considero que él tiene toda la capacidad y el talento profesional para dirigir ese monstruo administrativo, llamado Caja de Seguro Social. Por las experiencias que he vivido en la CSS, tengo a bien hacerle las siguientes sugerencias para ayudarlo a mejorar la atención en esta entidad de salud:

1. Debe enfrentar a las “mafias” o “carteles” que dominan el negocio corrupto de la compraventa de medicamentos, insumos, etc., y eliminar la adquisición de remedios genéricos, sobre todo, los provenientes de India y otros países, pues estos parecen ser “placebos” no medicinas reales.

2. Hacer que las citas médicas, las hospitalizaciones y las cirugías se fijen en tiempos razonables para evitar que los pacientes mueran antes de ser atendidos o intervenidos quirúrgicamente.

3. Establecer medidas más estrictas y efectivas en la limpieza de los hospitales, sobre todo, en las salas donde el “aseo” se realiza sin los insumos indispensables (cloro, farola, desinfectantes, etcétera). Además, esta labor se debe realizar los días domingos e incluir los baños, porque son verdaderos “muladares”.

4. Ordenar al personal administrativo, en general, y, en especial a las funcionarias que trabajan en las ventanillas de atención que no utilicen sus teléfonos celulares, cuando atienden a los pacientes, sino que realicen sus llamadas privadas en la hora de almuerzo.

5. Eliminar la “oficina–depósito”, léase el pasillo de la sección de Hematología, lugar en donde los funcionarios manuales colocan sus implementos.

6. Prohibirle a las auxiliares que duerman, entre la 1:00 p.m. y 1:30 p.m., en cuartitos o espacios adaptados para tales efectos en las salas, pues descuidan a los pacientes que requieren ayuda para hacer sus necesidades.

7. Tomar medidas para que a los pacientes hospitalizados se les cambie las sobrecamas todos los días, no cada tres días. A los únicos que se las cambian a diario son a los que están en el cuarto de urgencias.

8. Hacer que las auxiliares obedezcan a las enfermeras, pues no acatan las instrucciones.

En síntesis, el nuevo director debe implementar una política administrativa estricta y combatir toda forma de corrupción existente en la CSS, “caiga quien caiga”. Solo me resta decir: ¡Qué Dios lo ilumine en tan ingente misión!