Conversando sobre política

Las conversaciones de política criolla o internacional entre jóvenes pueden ser candentes por la forma en que la juventud defiende sus ideales y debido a su corta experiencia, a diferencia de la conversación entre los adultos, con más experiencias y análisis crítico. Muchos jóvenes se enojan y chocan cuando discuten sobre estos temas, ahí vemos la diferencia con los adultos, que lo hacen con chistes y sin que se les suba la presión. Por supuesto, también hay quienes se lo toman a pecho y no duermen, por tratar de convencer a otros de que sus ideas son mejores.

Los políticos involucrados en estos asuntos, por su profesión o su trabajo, tampoco muestran ese fervor ni entran en discusiones acaloradas. Por más diferencias que tengan, los miembros de los partidos políticos siempre se comunican y hacen acuerdos, muchas veces insospechados, incluso a espaldas y en contra del pueblo. En otras palabras, logran alianzas (políticos entre políticos) así tengan que pisotear los intereses de las mayorías. Solo hay que ver cómo los diputados concertan acuerdos favorables, sin diferencias partidistas y sin ventajas para la nación.

Uno de los errores que cometemos las personas que apenas participamos en la política es discutir y alejarnos de los amigos y familiares, mientras los que, de oficio, participan directamente de la política criolla trabajan y se relacionan bien. Entre ellos se ayudan y se hacen favores todo el tiempo.

Hay grupos en las redes sociales y hasta familias que tienen prohibido abordar temas políticos para evitar confrontaciones amargas, aunque los asuntos sean de interés colectivo y de repercusión para todos. Las discusiones en grupos son beneficiosas para conocer diferentes puntos de vista y ampliar el radio de conocimientos, pero en ocasiones se tornan emotivas y se pierde objetividad en los argumentos. Al final, terminan en guerras y tardan años en reponer la amistad. En el peor de los casos, se pierde la comunicación para siempre, por no aceptar el rejuego de ideas.

Nuestra clase política parece ajena a los temas de interés nacional y prefiere anunciar sus obras como un producto comercial, lo grave es que todo eso se paga con nuestros impuestos. Así vemos vallas publicitarias en las que se anuncia: “Obra realizada por gestión del honorable fulano de tal”. Esto no está regulado y dificulto que le pongan fin a esta mala práctica. Si las obras se hacen con los aportes de los contribuyentes, no deben llevar el nombre de nadie.

La clase política mundial es digna de un estudio científico, por la doble moral con que sus miembros trabajan y desempeñan su papel. Con ellos, la democracia solo funciona al elegirlos, pues luego toman decisiones unilaterales que repercuten en la sociedad, sin consultar a nadie, inclusive perjudicando a las mayorías.

La clase política de Panamá tiene un atraso de muchísimos años, aunque tengan vehículos lujosos y se vistan con ropa de seda. Su objetivo no es mejorar las condiciones de vida de los electores. Participan en negociados millonarios con firmas allegadas y controlan entidades, como los tribunales de justicia, que nunca ponen preso a ningún corrupto o funcionario de alto perfil relacionado con escándalos de corrupción.

Las discusiones no se enriquecen cuando los políticos solo piensan en ellos y son egocéntricos; solo perdemos tiempo valioso en debates baldíos. Faltan funcionarios visionarios que promuevan debates de altura y con la participación de más personas. La ciencia política trata del beneficio de las mayorías, no de las minorías, pero algunos no tienen claro esos conceptos. El sistema está desgastado, se requiere de hombres y mujeres comprometidos con la sociedad. Hay que romper los esquemas obsoletos, porque el caciquismo no tiene lugar en un mundo sin barreras en el que prevalece el valor de la gente no los intereses individuales.