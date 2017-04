Corre Alfredo, corre…

El título de hoy fue lo que le dije a Alfredo Martiz, cuando me enteré de que estaba siendo considerado para dirigir la Caja de Seguro Social (CSS). Consejo completamente sincero, pues creo que no contará con las herramientas necesarias para mejorar los problemas de la institución. Problemas tan profundos, que no veo la posibilidad de que en los algo más de dos años que le quedan a este gobierno se puedan dar cambios reales.

Conozco a Alfredo Martiz hace más de 35, cuando entré a la facultad de medicina, por allá por 1980. Alfredo se estaba graduando y durante todos aquellos años de formación cruzamos caminos varias veces, siempre ocupando él cargos de jerarquía en organizaciones estudiantiles, como jefe de residentes y como dirigente de la Asociación de Residentes e Internos. Durante los años en que hicimos la especialidad “le perdí la pista”, pero al regresar a Panamá, volvimos a coincidir en el Centro Médico Paitilla, donde ambos hicimos nuestra práctica. Compartimos cargos en la directiva de los consultorios y conformamos varias comisiones del hospital. Además, formamos parte desde hace más de 10 años, de un maravilloso grupo de amigos que intercambiamos opiniones sobre todo tipo de temas, siempre con respeto y gran aprecio.

Alfredo tiene una formación como pocos que han llegado a ese cargo. Es médico, abogado y con estudios de administración hospitalaria, lo que le da una visión muy amplia sobre los tres aspectos más importantes de la CSS. Sus credenciales son prometedoras, y llega con buenas intenciones. Me llama la atención que en sus intervenciones ha dado prioridad a los temas de atención de salud, más que a los otros enredos a que se enfrenta.

A pesar de todas esas credenciales, dudo que Alfredo pueda implementar las medidas necesarias para enderezar el desastre a que se enfrenta. Para comenzar, es necesario poner orden en el cumplimiento de horarios por parte de muchos funcionarios. Eso de estar nombrado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., para llegar a las 8:30 a.m. y retirarse a las 11:30 a.m., no hay manera de justificarlo. Igualmente, lo de las “cuotas de productividad”, que implican pagar por procedimientos realizados fuera de horas de trabajo, en los cuales se rinde más que en las horas regulares, no le veo una explicación ética aceptable.

Si a eso le sumamos la facilidad pasmosa con la que los gremios llaman a huelga por cualquier cosa, habría que meter en cintura a un montón de gente que tiene más interés en aprovecharse de su “fuerza de presión” que de solucionar los problemas de los pacientes. Para mi sorpresa, una de las primeras declaraciones es que mantendrá en su “equipo de trabajo” al incitador de todos los arrebatos gremiales de la última década. Como le dije al nuevo director, sospecho que tener a ese individuo allí es meterse un alacrán en el calzoncillo... Aunque bueno, no es mi calzoncillo...

Pero los problemas de la CSS son mucho más complejos que el tema de los médicos. Después de casi tres años de gobierno, aún no está claro qué harán con la Ciudad Hospitalaria. Durante la gestión del último director, no se hizo nada concreto con ese proyecto. Se dedicaron a mover bloques de un lado al otro, pero sin progresos reales en un proyecto que estaba avanzado alrededor del 40%. Por supuesto, eso genera un gasto enorme por el deterioro natural de las estructuras que llevan más de tres años a la intemperie y sin mantenimiento alguno.

La falta de medicamentos ha sido una queja constante de los asegurados desde que tengo memoria. Buena parte del enredo son las triquiñuelas que se esgrimen en licitaciones y compras. Y ahora se suma la abominable inoperancia de la Dirección de Farmacias y Drogas del Minsa, que ha llevado la escasez ya no solo a la CSS, sino también a nivel privado. Mientras la mora en los registros (nuevos y renovaciones) es completamente inaceptable, la excusa son absurdos trámites burocráticos sumados a la paranoia de los funcionarios que no se atreven a firmar ningún papel por miedo a potenciales responsabilidades legales. Obviamente, la condena de personas que ocupaban cargos durante el desastre del dietilenglicol, y cuya responsabilidad no está clara, tampoco ayuda a agilizar ningún trámite.

Pero el problema más grave de la CSS es el desmadre actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. A diferencia de los otros, este es un tema matemático. Para solucionarlo solo hay tres opciones: aumentar la edad de jubilación, aumentar el número de cuotas necesarias o aumentar los aportes. Hasta ahora, estas cosas se han pospuesto por aportes del gobierno central que, tarde o temprano, se harán insuficientes. Allí hay que tomar medidas drásticas, y estoy seguro de que Alfredo lo entiende.

Pero la razón de mi pesimismo y mi sincero consejo es que, como se lo hice saber, no creo que tendrá el apoyo político necesario para implementar todas esas medidas que incomodarán a jubilados, trabajadores, patronos y funcionarios de la CSS, faltando dos años de una elección en la que, por muy poca opción que tenga el partido del presidente Varela, dudo mucho estén dispuestos a echarse en contra a medio país para resolver un problema que ha estado allí por años, y que seguramente puede dejarse para que lo solucione “el que viene”. Ojalá me equivoque.

Obviamente, Alfredo no me hizo caso. Le deseo éxitos en su nuevo cargo, pero le sugiero que deje una ruta de evacuación despejada... Por si acaso…