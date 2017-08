Corrupción y corruptor

La corrupción es la palabra mayormente empleada y mencionada en el diario vivir de principios del siglo XXI, fundamentalmente en los sistemas económicos basados en las fuerzas del mercado; a pesar de ser un concepto milenario, empleado en todos los tiempos de la historia de la humanidad y afectado de manera histórica el ejercicio de los gobiernos y de las organizaciones castrenses, la corrupción como fenómeno social es atendida, argumentada y combatida más ahora que antes. Justamente por las secuelas de inequidad, enriquecimientos ilícitos, malversaciones, pobreza, desfalco, atraco al erario público, ausencia de justicia o de celeridad en los procesos judiciales, en la efectividad de los planes y programas de la salud y de la educación, la corrupción a nivel planetario se ha convertido en el enemigo público número uno. No hay nación en el globo terráqueo, en estos momentos, que no persiga y condene la corrupción y a sus actores, y más que condenar, encarcelar a sus vinculados.

El concepto de corrupción tiene una variante que va de acuerdo a cada circunstancia, o sea que es amplio en su aceptación; en el cual se involucra soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de los recursos por algún funcionario público, pero no se limita de manera exclusiva a ello. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los sectores públicos, sino más bien son la consecuencia de los intereses particulares o privados. La corrupción además, se extiende como sangre por las venas, a los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para beneficio o fines personales, así como la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras prácticas.

No hay lugar a dudas de que la corrupción es un complejo fenómeno social, político, religioso y económico que incide negativamente en los países donde esta se desarrolla. Está claro que en diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. La corrupción hiere de muerte las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Esto causa alarma a los inversionistas y desalienta la creación y el desarrollo de empresas en el país que no puedan pagar los costos de la corrupción. A todo esto, poco o nada se dice del corruptor; ¿puede haber hechos de corrupción sin el corruptor? ¿Qué es primero, la corrupción o el corruptor?, por qué poco se habla del corruptor. Recientemente la sociedad viene tomando carta muy en serio sobre este elemento poco o casi nunca mencionado: El corruptor, y los casos que hoy se ventilan por el mundo relacionado a la empresa constructora Odebrecht, hacen hincapié en el promotor de la corrupción, o sea el corruptor. Nadie puede negar que en los casos de corrupción primero aparece en escena, aunque invisible o anónimo, el corruptor, quien es el que conociéndose el sistema fija los canales de debilidades del mismo y hace su ofrecimiento. El corruptor es el que genera corrupción, el corrupto es su víctima y por consiguiente el que queda visible en los actos de corrupción. He ahí donde se requiere de mayor madurez en nuestros sistemas de justicia para ejemplarizar la certeza del castigo entre el corruptor y el corrupto. Al dejar el cabo suelto del corruptor, este volverá a generar nuevas víctimas, que serán los futuros corruptos y en consecuencia la repetición interminable de los actos de corrupción.

El autor es economista, político y docente