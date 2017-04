Corrupción a todos los niveles

Según el artículo 159 de la Constitución, uno de los deberes primordiales de la Asamblea Nacional es expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. No son atribuciones de los diputados conceder ayuda económica, en circunscripciones electorales, a organizaciones cívicas, y mucho menos suscribir contratos de trabajo con ninguna persona en particular, como ha sucedido últimamente. Eso, además de no ser una atribución de los diputados, constituye un acto delictivo de parte de quienes los suscriben.

Como se sabe, estas prácticas se han venido ejerciendo durante mucho tiempo en diferentes administraciones de gobierno. No es un secreto que a los diputados se les concedía toda clase de privilegios con la única finalidad de favorecerlos en el futuro. A todas luces, es algo inconstitucional, porque nadie puede estar por encima de la ley. Lo digo porque en una elección los diputados que reciben partidas para distribuirlas a sus electores irían en clara ventaja frente a un candidato que no ha recibido ninguna ayuda estatal, lo que indica que en estos casos no hay la debida imparcialidad que debe regir en toda elección. En consecuencia, el voto pierde su legitimidad.

A estas alturas del siglo, estas prácticas deben erradicarse por completo, pues las funciones de la Asamblea Nacional, consagradas en la Constitución, son expedir las leyes para el fiel cumplimiento de las funciones del Estado. Los ministerios y las entidades autónomas tienen sus funciones específicas, por lo que no debe este órgano del Estado inmiscuirse en asuntos que no le competen. Reparar una escuela, construir un camino, etc., no son atribuciones de la Asamblea Nacional.

Lo que llama la atención de todo esto es que tanto los diputados como sus allegados utilicen a personas humildes para esquilmarlas, induciéndolas a que suscriban contratos con la Asamblea por un trabajo que no han realizado y, además, de esto los esquilman porque solo reciben una ínfima parte de lo acordado. Esto nos indica que la corrupción ha permeado todas las capas de la sociedad. Roba el rico, roba el poderoso, roba el humilde. Claro, todavía hay muchas personas honestas en este país que rechazan las malas prácticas, pero sabemos que en los ministerios, en el Órgano Judicial y en los estamentos de seguridad del Estado hay corrupción, por lo que pregunto: ¿Cómo podemos arreglar el país y hacer que los recursos de la nación sean bien administrados, si muchas veces miramos a un lado y nos hacemos cómplices, porque ignoramos todo lo malo que sucede a nuestro alrededor?

Yo creo que muchas de las cosas que suceden en el país y en el mundo se deben a que solo pensamos en el presente, en los goces transitorios de la vida, y no nos damos cuenta de que existe un más allá, un lugar donde a la hora de rendir cuentas, no habrá favoritismos.