Crisis en los partidos

Mi padre, un humilde carpintero, siempre me hablaba de un sobrino suyo, Alberto Quintana Herrera, un abogado que llegaría a ocupar puestos de importancia en La Palma de Darién, su provincia natal. Su cargo más importante fue el de fiscal de circuito, al que llegó muchos años después de haber dejado la militancia en el Partido Socialista, que lideraría el doctor Demetrio A. Porras.

Mi padre, en virtud del cúmulo de experiencias con el que contaba, supo aconsejar a mi primo y logró convencerlo de que abandonara ese partido, sobre todo, porque cabía que cualquier filiación política le impediría asumir cargos en el Órgano Judicial.

En mi caso, cuando desistí de mis estudios de comercio en la antigua Academia Mercantil, por considerar que no era mi vocación y fui matriculado en el Instituto Nacional, pronto sentí que me atraían las ideas que en ese plantel se debatían, máxime porque en esas instalaciones funcionaba la Universidad de Panamá en horario nocturno. Después, tras estudiar las ideas marxistas, me incliné por ingresar a la Juventud del Partido del Pueblo. En estos días, cuando se conmemoraron los 87 años de existencia de dicha agrupación, reflexionaba que las experiencias vividas en diferentes cargos hasta el de mayor relevancia, como integrante de la Coordinadora General del colectivo, han muy sido aleccionadores, y los conocimientos que he acumulado en materia política me han permitido mantener un elevado prestigio.

El estudio del marxismo me ayudó a entender, con claridad, tanto el comportamiento de la sociedad como del medio social en que me ha tocado vivir, y su relación con la naturaleza y la historia. Por todo esto, además, tengo clara conciencia de cuanto ocurre hoy en el mundo. Esto me sirve de base para afirmar que, en las actuales circunstancias, nuestro país se debate en una gran crisis que se origina desde la formación y existencia de aquellos partidos políticos en los que el dinero –siempre mal habido y a manos llenas– compra todo. Esto incluye a aquellos seres carentes de lo más elemental, que esclavizan sus conciencias y sirven a los políticos que buscan hacerse ricos, gracias al ejercicio corrupto del poder público. Por esto, me pregunto, sin pretender ser sectario, ¿cómo nos liberaremos de tanta inmundicia en los poderes del Estado? No voy a decir más. La respuesta no responderá a la izquierda ni a una derecha extremista. Me propongo en adelante seguir la marcha, como siempre, a los acontecimientos nacionales e internacionales, para tratar de llegar a un análisis objetivo.