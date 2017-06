¡Cuento es lo que no se quiere!

Este país parece de fábula y de cuentistas a todo nivel: expresidentes, presidentes, exministros, ministros, exdiputados, diputados, excontralores, contralores, exfiscales, fiscales y jueces que actúan frente al auditorio, que somos los ciudadanos. Si se dedicaran a su talento podrían ganar cualquier concurso de escribir cuentos o guiones de películas, etc.

Estamos hartos de que en lugar de soluciones o explicaciones coherentes, los funcionarios nos salgan con un cuento. Desde que se inventaron las excusas todo mundo queda bien… es hora de imponernos la tarea de darle un implacable seguimiento a lo que dicen los funcionarios, hasta hacer que lo cumplan o se les desenmascare públicamente. Tenemos que exigirles fechas de cumplimiento y que nos muestren programas de trabajo realistas.

Tenemos un problema generalizado que se llama corrupción. Esa solo se puede ir reduciendo y controlando por partes. Empecemos por elegir a diputados que se comprometan a renovar el Órgano Legislativo, que se sometan al escrutinio público, que rindan cuentas y que trabajen por su país. Tenemos que proponernos el objetivo de no permitir la reelección de quienes creen que su puesto es para coimear, transar, chantajear, procurar prebendas y repartirse lo que no es de ellos. Con una renovada Asamblea Nacional, comprometida a trabajar para mejorar las instituciones, se pueden ir saneando y adecentando a los otros órganos del Estado y acatar el mandato de sus electores.

Es hora de poner fin a las audiencias-circo, en la que los abogados y los culpables manejan a su antojo las fechas, y mienten, sin que alguna persona haya sido castigada por perjurio. El deporte por excelencia de los políticos es mentir, seguido de robar; es hora de hacer algo para castigar ambas acciones.

Si las audiencias son públicas, no hay razón para que se impida llevar una estadística del comportamiento de los jueces, fiscales y abogados e identificar las tendencias aberrantes de la justicia; cuantificar los certificados médicos y los médicos que los expiden; los fallos a contrapelo de los alegatos; el manejo negligente de expedientes por los fiscales; la antigüedad y la cantidad de expedientes que acumula cada juzgado y fiscalía, y, una vez hecho esto, darle seguimiento público. Debemos criticar y castigar lo que los políticos hacen mal, también hay que reconocer lo que hacen bien; sin olvidar que es su deber, que para eso los elegimos, que no es un favor que nos hacen y que no les debemos nada al hacerlo, pues para eso les pagamos.

En la próxima elección de presidente tenemos que hacer nuestra tarea y espulgar dentro de tanta basura humana con aspiraciones presidenciales; desenmascarar a los pillos impúdicos, carentes de memoria, a los desvergonzados consuetudinarios que mienten como si fuera lo único que saben hacer bien. Y debemos cuestionar y comprometer a los que pudieran ser idóneos para aspirar al cargo.