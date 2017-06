Cuidemos a nuestros adolescentes

De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día fallecen más de 3 mil adolescentes (es decir 1.2 millones de muertes anuales) por causas que, en su mayor parte, podrían evitarse. Las principales causas son los accidentes de tránsito, las infecciones de las vías respiratorias bajas y el suicidio. La misma organización nos dice que fomentar comportamientos saludables durante la adolescencia y adoptar medidas para proteger a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para prevenir enfermedades en la edad adulta, así como para la salud futura de los países y su capacidad para desarrollarse y prosperar.

En Panamá, las estadísticas vitales del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de la Contraloría General de la República) no hacen diferenciación para los adolescentes, pero nos señalan que para el grupo de 5 a 19 años hubo 473 fallecidos en 2015. Igualmente informa que en 2015 los “accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia” constituyeron la primera causa de muerte para el grupo de 5 a 14 años (58) y para el grupo de 15 a 24 años (311).

La publicación más reciente del Ministerio de Salud es el Análisis de Situación de Salud de 2015, con datos de 2012. Esta informa que los principales motivos de muerte en el grupo de adolescentes son los “accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia”. La página web del Programa de Niñez y Adolescencia de la misma institución ofrece solo un informe de actividades, correspondiente a tres meses de 2014. Esta situación demuestra que el tema, o la actualización de la información, no es una prioridad para la institución rectora del sector salud.

Por favor, recordemos que el mismo INEC revela que la tasa de fecundidad y los nacimientos vivos de madres menores de 19 años muestran una clara tendencia al ascenso desde 2006, superando los 15 mil nacimientos el año 2016. Ese mismo año, el 20% de los nacimientos ocurrieron en madres menores de 19 años, falleciendo 9 de ellas por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En Panamá los casos de VIH y sida en la población adolescente se incrementan cada año, acercándose al 7% de la totalidad. En 2015, ocho adolescentes fallecieron por el sida.

La mayoría de estos fallecimientos son prevenibles mejorando los servicios de salud, la educación y la asistencia social. Sin embargo, muchos no tienen acceso a los servicios básicos de prevención y asistencia sanitaria, ya sea porque estos no existen o los adolescentes no los conocen.

Parece que autoridades y la sociedad olvidamos nuestro compromiso con los derechos de los niños y adolescentes, reconocidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, que ponen de relieve las obligaciones de los Estados de reconocer las necesidades de salud y de desarrollo de los adolescentes y las personas jóvenes, así como sus derechos.

Para ayudarnos en esta misión, en mayo de 2017 la OMS publicó el importante informe sobre la Aplicación mundial de medidas aceleradas en favor de la salud de los adolescentes, basado en las aportaciones recibidas tras un amplio proceso de consultas con los Estados miembros, organismos de las Naciones Unidas, adolescentes y jóvenes, la sociedad civil y otros asociados. El objetivo es prestar asistencia a los gobiernos a la hora de decidir qué prevén hacer, y cómo, para responder a las necesidades sanitarias de los adolescentes en sus países.

Este documento de referencia va dirigido a los formuladores de políticas y a los gestores de programas nacionales para ayudarlos a planificar, aplicar, seguir y evaluar los programas de salud del adolescente. Propone intervenciones intersectoriales, como la educación sexual integral en las escuelas, el aumento del límite mínimo de edad para consumir alcohol, la obligación de utilizar casco y cinturón de seguridad, la limitación del acceso a las armas de fuego y de su uso indebido, la reducción de la contaminación del aire en los hogares mediante el uso de combustibles no contaminantes para cocinar y acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene. Además, explica con detalle cómo poner en práctica estas intervenciones en los países mediante programas de salud.

También se cuenta con la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), la cual facilita toda la información necesaria para decidir qué medidas adoptar con el fin de mejorar la salud y una vida plena y productiva para los adolescentes, y cómo aplicarlas.

No hay excusas, ¡sumémonos!