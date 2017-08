Deporte o despilfarro…

Pues noticias no faltan: Se avecina una crisis nacional porque en 2019 Calle Arriba no participará en los carnavales si Calle Abajo sigue teniendo dos tunas. En España, un tal señor Tacla parece que dio en la tecla. La empresa más corrupta de la historia de Latinoamérica (que ya es decir), y que tiene contratos con Panamá por 10 mil millones, devolverá entre sobreprecios y multas doscientos 20 millones en cómodas cuotas durante 12 años. Siempre y cuando le sigamos pagando el dinero que garantice que no vayan a quebrar y nos dejen trasquilados (¿aún más?). Los pilotos del Canal están pidiendo otro aumentito de 70 millones, porque los casi 500 millones que cobran al año no alcanza. Y alguna otra noticia habrá. Pero no, me niego a escribir de esto. Hoy escribo de deportes…

Confieso que me encantan los deportes. Nunca en mi vida fui buen deportista, pero mi compadre JJF puede dar fe que pocos conocían de estadísticas y noticias con mayor precisión que yo. Siempre me interesó desde el campeonato mundial de ajedrez hasta los campeonatos más irrelevantes de cuanta competencia deportiva exista. Aunque eso no generaba admiradoras en la escuela, era una forma de desquitarme de mis escasas habilidades físicas. Actualmente, con menos tiempo disponible, pero gracias al internet y a los canales de cable, trato de mantenerme al tanto de las ligas de fútbol europeo, las eliminatorias del Mundial, la fórmula uno, el golf, el tenis, la NBA, la NFL, el béisbol de grandes ligas y las olimpiadas.

Mi fanatismo por el Real Madrid no es secreto para nadie. Nunca he negado que en la liga española yo solo tengo dos equipos: el Real Madrid, y el que juegue contra el Barça esa semana. Esa divertida rivalidad permite que cuando los culés ganan, Xavier, Carlos, Michi, Omar, Billy y algunos otros se diviertan a costa mía, lo cual opera en dirección contraria cuando los merengues ganan otra de tantas Champions Leagues… (Pataleta a la vista en 3-2-1…).

Pero, a pesar de lo divertido que puede ser el deporte, mi entusiasmo no llega al punto de no permitirme ver cómo la codicia que rodea los espectáculos deportivos está acabando con aquello de: “lo importante no es solo ganar, sino competir”. La danza de millones que mueve el deporte profesional está distorsionando. Tan solo esta semana, los titulares europeos han dedicado muchísima tinta a la telenovela que montaron alrededor de Neymar, el Barcelona y el Paris Saint Germain. Los jeques cataríes, dueños del equipo francés, pagaron 220 millones de euros (unos 280 millones de dólares), por el traspaso del jugador. Las razones por las que Neymar decidió cambiar de aires pueden ser muchas. Por un lado, es posible que quiera un gallinero donde él sea el gallo y no donde siempre estará a la sombra de Messi (y con razón). Como comentaba un El País, el día de la épica remontada 6-1 del Barça al PSG, y de la que Neymar fue el artífice, el público ovacionaba a un Messi exultante con el puño en alto, mientras el verdadero héroe miraba el espectáculo. Otro hecho es la codicia sin fin de Neymar Sr. para quien nada parece ser suficiente. Esa forma de explotar a los hijos, no lo entiendo.

Pero no es Neymar. El Real Madrid habla de pagar 180 millones por el traspaso de Mbappé. Un muchachito con un gran futuro, pero que solo tiene 18 años. El Chelsea pagó 80 millones por Morata quien, a pesar ser un buen jugador, fue suplente todo el año. Y eso, sin meternos en las cantidades absurdas que están pagando los equipos chinos y de Estados Unidos, donde muchos futbolistas terminan sus carreras.

Pero no es solo el fútbol, los Warriors de Golden State de la NBA acaba de darle un contrato de 200 millones de dólares por cinco años a su estrella Stephen Curry. Y así mismo los beisbolistas, los jugadores de fútbol americano, y los corredores de Fórmula Uno no escapan de la danza incontrolable de millones. Al menos los golfistas y tenistas obtienen premios cuando ganan. Al final, son personas con habilidades deportivas que cobran unas cantidades inauditas de dinero por patear o encestar un balón, manejar un carro o correr muy rápido, mientras que los científicos que esta semana lograron editar el genoma humano para eliminar enfermedades hereditarias viven de un salario de profesor.

Y, como es lógico, todo este montón de millones viene de la mano de la corrupción. Sino, veamos todos los escándalos en que se han visto involucrados los más altos jerarcas de la FIFA, directivos, equipos, jugadores y representantes. Tan solo esta semana, Cristiano Ronaldo se presentó en un juzgado, donde se le acusa de evadir 14 millones de euros en impuestos usando un entramado de sociedades offshore (¿suena conocido?). Cuando llega frente a la juez, con su clásica arrogancia, se atreve a decir: “Yo estoy aquí porque me llamo Cristiano”. Pues no muchacho, lo más seguro es que cualquier cristiano que no se llame Cristiano, si evade esa cantidad de impuestos terminará varios años en la cárcel, como seguramente no será su caso pues, como ya pasó con su colega Messi, les pondrán una condena que pueda ser conmutada pagando los impuestos y una multa.

Lo triste de todo esto es que no hay el menor indicio de que se esté haciendo algo para terminar con este abuso económico alrededor del deporte (y eso que no hemos hablado del vergonzoso show de la pelea entre Mayweather y McGregor). Que por el traspaso de un futbolista se pague una cantidad de dinero que le daría de comer a muchos millones de personas en Somalia, y que no nos indigne, debe hacernos pensar que algo en esta sociedad no está funcionando bien.

El autor es cardiólogo