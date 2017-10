Derecho ciudadano a ser indemnizado

A raíz del daño causado al puente de Villa Lucre, roturas recientes de tuberías que han dejado sin agua potable por varios días a muchos barrios, o colisiones contra postes o líneas de distribución eléctrica que causan apagones en Panamá, se habla ya del derecho ciudadano a una indemnización por daños materiales, morales y perjuicios económicos causados a este.

Es claro lo que establece el artículo 1644 del Código Civil panameño, que para mayor claridad del lector transcribo.

Art. 1644: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados.

Nótese que el artículo no distingue entre personas naturales o jurídicas, o que tampoco distingue entre personas privadas o públicas.

Definamos ahora culpa:

“Omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño”.

Definamos la otra situación, negligencia:

“Descuido, falta de cuidado o falta de aplicación”.

En nuestro país se habla mucho de la impunidad penal de la que gozan los corruptos políticos y sus cómplices. Pero es necesario mencionar que también hay impunidad civil.

Muchas personas causan daños a bienes privados o públicos y no responden por las consecuencias legales. Se hacen los locos y todo queda como si nada hubiese sucedido.

Desde hace muchas décadas los incapaces políticos gobernantes no conocen ni aplican la palabra mantenimiento. Con esta conducta podemos acusar a los funcionarios por culpa y negligencia al mismo tiempo.

Aunque ha habido dos intentos de legislar sobre la responsabilidad civil del funcionario (que no funciona), con los anteproyectos de ley No. 048 de 2010 y No. 058 de 2015, está claro que aun a pesar de esto y con fundamento en el artículo citado del Código Civil, se pueden interponer demandas colectivas o individuales ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo contra el Estado, por la deficiente o mala prestación de los servicios públicos.

Yo soy de la opinión de que en esas demandas se puede intentar requerir que se declare la responsabilidad del empleado público que omitió sus funciones.

En la medida en que la población se organice y presente este tipo de reclamos, en esa misma medida acabarán los daños y perjuicios morales o pecuniarios a estos.

Ya ha habido precedentes que son importantes mencionar para que al pueblo se le quite el miedo y accione. Por ejemplo, el pago de la distribuidora de energía eléctrica a una empresa criadora de pollos, por la muerte de estos causada por la falta del fluido.

Ya es hora de pasar del simple e inútil reclamo verbal a la acción, ya que está probado que el primero no ha obtenido ningún resultado que impida que se sigan cometiendo este tipo de situaciones.

Hay que resaltar que en el caso del puente de Villa Lucre se ha informado por parte del Ministerio de Obras Públicas que se va a cobrar la mitad de la reparación a la compañía responsable de la colisión contra este, pero como yo no creo en estos incompetentes solicitaré, mediante habeas data, a esta entidad pública que me pruebe con documentos auténticos, primero el reclamo y segundo el pago, en caso contrario los moradores podrán interponer las acciones legales, ya sea de carácter penal o contenciosas.

En otros países más desarrollados que el nuestro es común este tipo de acciones, por ejemplo, demandas millonarias contra los inescrupulosos contaminadores ambientales.

Ya es hora de que los abogados, ya sea por nuestra cuenta o por encargo de moradores, sentemos los precedentes judiciales para que estas situaciones no se repitan, aun a pesar de que sé que será inmediata la respuesta de los empresarios que amenazarán con subir los precios.

El autor es abogado