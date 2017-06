Desafío para el desarrollo sostenible

La más reciente publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, está dedicada a abordar la desigualdad social, considerada como un desafío fundamental y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Basada en información oficial de los países, se examinan la distribución de activos, de medios y oportunidades, de ingresos, de poder e influencia, las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, y la situación de las poblaciones afrodescendientes.

Se pone de relieve la forma en que los ejes y dimensiones de la desigualdad se entrecruzan y se potencian mutuamente. Se hace un enfoque multidimensional de la igualdad que analiza aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que definen las relaciones de las sociedades latinoamericanas.

En ese contexto consideré conveniente compartir con los lectores un breve resumen de la publicación. Confío en que nos ayude a vencer la apatía y enfrentar ese desafío fundamental para nuestro pleno y sostenible desarrollo.

Se inicia demostrando la clara asimetría en la capacidad de apropiación y distribución de activos, de medios y oportunidades, de ingresos y de poder e influencia, lo que genera diferencias en el bienestar de distintos grupos sociales y, por ende, la exclusión y la inequitativa distribución del poder político y económico, limitando el ejercicio de derechos y el desarrollo de capacidades para todos.

La estructura de la propiedad es una de las variables fundamentales en el mantenimiento, si no en el crecimiento, de la desigualdad social. Se demuestra que esta es una desigualdad mayor, más profunda y más estable que la que arroja la medición solo del ingreso.

A renglón seguido aborda los desafíos para el financiamiento de la inversión social que garantice el acceso universal a servicios básicos como la salud, la educación, el saneamiento, la vivienda, así como a los sistemas de protección social.

Este apartado se complementa con información sobre la asignación del gasto social contenida en los presupuestos nacionales, vislumbrando ajustes presupuestarios en las funciones sociales para 2017, los cuales tendrán un impacto directo en la población. Esto se suma a las limitaciones en lo referente al grado de ejecución de dichos presupuestos, que no siempre alcanza todo su potencial. La Cepal llama a resguardar el financiamiento de las políticas sociales, dar sostenibilidad a los logros alcanzados, hacer frente a los desafíos vigentes.

La edad es un determinante del bienestar, del poder y de la autoridad en la estructura social. Esta interacciona con otros ejes de la desigualdad.

Se identifica el encadenamiento de desigualdades en cada etapa de la vida de las personas y se describen en cada una, nudos críticos que contribuyen a la reproducción de la desigualdad social. Se analizan también las brechas entre las personas situadas en la misma etapa del ciclo de vida, en particular en función del estrato socioeconómico, el sexo, la condición étnica y racial y el territorio.

La distribución del tiempo se destaca como una dimensión clave en el análisis de la desigualdad. Una mirada al uso del tiempo de la población ocupada muestra que las personas tienen una doble jornada de trabajo (remunerado y no remunerado) y evidencia la mayor carga de trabajo total de las mujeres en todos los países (entre 6 y 21 horas semanales de trabajo total más que los hombres). Esta situación de las mujeres contribuye a la menor inserción laboral de las mujeres, así como su mayor informalidad y sobrerrepresentación en empleos precarios. Por otro lado, los países que han valorizado económicamente el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares han mostrado que este representa entre el 15.2% y el 24.2% del PIB y que existe una marcada brecha en la distribución de las responsabilidades no remuneradas en el interior del hogar. Si se considera el peso relativo del aporte de hombres y mujeres al PIB, el aporte de las mujeres se ubica entre el 70% y el 87%, según el país que se observe.

En su parte final se examina la desigualdad en la garantía de los derechos de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Se identifican brechas étnico-raciales en desmedro de las personas afrodescendientes en diversas áreas como la salud, la educación y el trabajo. Además, el entrecruzamiento de las desigualdades étnico-raciales y de género evidencia la situación de mayor desventaja en que están las mujeres afrodescendientes. Se demuestra que la invisibilidad de la situación de desventaja de la población afrodescendiente en los países de América Latina ha sido hasta el momento una de las dimensiones de la desigualdad social menos perceptibles, con la excepción de pocos países.

Cierro citando a Laís Abramo, directora de la División de Desarrollo Social de la Cepal: “Si todos los países de la región están comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es fundamental avanzar no solo en la superación de la pobreza, sino también de la extrema concentración de la riqueza”, ya que “la concentración de los activos, es decir, de la propiedad, tanto financiera como no financiera, es mucho más severa y mucho más permanente que la concentración de los ingresos corrientes de las personas”.