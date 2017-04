Si llegados los años miráramos hacia atrás y viésemos cuánto nos hemos flagelado por nuestras propias faltas y entendiésemos que fueron producto del desconocimiento, vicios, miedos, heridas, resentimientos, rencores y odios, habitantes todos en nuestro interior, veríamos que las faltas se pueden convertir en experiencias que traen consigo su propio “aprendizaje”. Si llegados los años miráramos hacia atrás, sin ya poder cambiar el pasado, ¿qué haríamos? Desmond Tutu decía: “El perdón es una necesidad absoluta para la continuación de la existencia humana”.

El perdón es la opción y el camino. Una vez hayamos enfrentado el dolor de nuestras heridas, ya sean por traición, abandono, abuso, muerte, enfermedad, accidentes, etc., el perdón nos ayuda a desatar los nudos ungidos de dolor. Un gran número de personas quedan aferradas al resentimiento, rencor y el odio, implantando en sus propias vidas un corazón endurecido y discriminatorio, lleno de orgullo, soberbia, crueldad; mientras optar por el perdón nos obliga a enfrentar nuestra fragilidad y todo aquello que nos duele, convirtiéndonos en seres compasivos, pacientes, sabios, valientes, firmes y respetuosos de nuestra propia dignidad.

El perdón implica honestidad y humildad, y empieza por nosotros mismos. Una vez nos hayamos perdonado, podremos comprender en el otro, con su fragilidad y vulnerabilidad, aquello que ya hemos reconocido en nosotros mismos. El perdón no implica condonar el mal realizado, mucho menos justificar la responsabilidad que enlazan los hechos; implica reparar los daños causados, conectar con la verdad lo vivido asumiendo las consecuencias de la experiencia ocurrida.

Una vida llena de rencores, resentimientos y odios nos esclaviza en un pasado doloroso. El perdón exige enfrentar el dolor conviviendo con la tristeza, las lágrimas y la impotencia por el daño que nos han causado. Y en otras circunstancias, con respecto a quienes hemos herido, el perdón permite vivir el arrepentimiento por el daño cometido y reparar los males causados, ya sea de forma simbólica y/o asistencial. No hay una receta precisa, ni se trata de vivir una crónica con el perdón, se trata de una “decisión”.

La campaña “Desatando nudos” cumple una función en nuestra sociedad: sensibilizar a la comunidad para que entendamos que el perdón es una decisión. Ciertamente, aquellos seres valientes que opten por el camino del perdón tendrán primero que enfrentar su proceso de duelo para aceptar la realidad de lo vivido.

El duelo está matizado por la culpa, el miedo, la ira, la tristeza, la impotencia, para así llegar a la aceptación de lo vivido. No hay cómo optar por el perdón sin haber transitado por el camino del dolor. Existe un flagelo que se convierte en nuestra propia sombra al momento de vernos como seres inadecuados e imperfectos, al no ser lo suficientemente perspicaces, fuertes, videntes, por no haber contado con la bola de cristal para prevenir lo vivido. Hay muchas formas de caer en el flagelo del castigo. Porque la fragilidad, el mal, la enfermedad, son parte de la naturaleza humana, las personas a nuestro alrededor nos pueden fallar y se pueden equivocar. Aceptar que somos seres vulnerables y no contamos con el control de todo, es todo un desafío.

Perdonarnos y perdonar implica reeducarnos y tomar la decisión heroica de enfrentarnos a lo que duele. La recompensa de enfrentar el dolor y optar por el perdón es reconocer una vida llena de significados, así como convertirnos en luz para todos los niños y adolescentes que buscan entender el mundo desordenado de nosotros los adultos.