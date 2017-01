Desmesurada demanda por ampliación del Canal

Sacyr reclamará hasta $5 mil 386 millones por sobrecostos del Canal de Panamá, según el diario El País de España. Era de esperar, la española Sacyr, la misma de desmesuradas demandas de más dinero por la ampliación del Canal de Panamá, pretende salirse con la suya, ¡es española, jodé! Como ellos nos han venido a “civilizar” insisten muy frescos, queriendo decir que eso de cometer genocidios es muy civilizado. Del pueblo de Panamá - si el gobierno es débil en la defensa de los intereses del pueblo panameño - se conseguirán 5 mil 386 millones de euritos más para “costes extras”, invento de todas las constructoras españolas, que a la hora de la licitación ofertan por debajo de los costes para cerrar el paso a las constructoras latinoamericanas más honestas, y luego exigen más dinero. La cuestión es simple y no se nos venga con respuestas complejas. El Grupo Unidos por el Canal, encabezado por la empresa española Sacyr e integrado también por una firma panameña por eso de las apariencias, ganó la licitación para construir la ampliación del Canal de Panamá que permitiría el cruce de buques más grandes, superando a otros dos competidores. Su oferta consiguió la mejor evaluación técnica (4 mil 088.5 puntos) para el diseño y construcción de un nuevo juego de esclusas y exigió el menor precio, $3 mil 118 millones, según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la agencia estatal que administra la vía que mueve el 5% del comercio mundial. ¿Cómo que licitan a un precio y luego nos vendrán a cobrar judicialmente más del doble? Algo huele mal en Panamá, o es ineficiencia administrativa y profesional, o es corrupción, o ambas. Que las constructoras españolas huelen muy bien por sus métodos ubicuos y deshonestos, en detrimento de las multinacionales latinoamericanas, me lo tengo muy claro. La cuestión es: ¿hasta cuándo nos dejaremos colonizar por los “conquistadores”? No en vano un director de seguridad nacional española declaró ante el juez que lo encausó: “Con cinco de mis hombres me tomaría toda Latinoamérica”. Es de creérselo cuando nuestros gobiernos no defienden los intereses nacionales y dilapidan nuestro dinero en empresas extranjeras.