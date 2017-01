Desunión y sobresalto

De los papeles Federalist 10 de Estados Unidos sale esta cita: “Hombres de mal genio, de prejuicios locales, podrán por intriga, por corrupción o por otros métodos, obtener los votos y luego traicionar los intereses del pueblo”. Esto fue escrito por próceres de Estados Unidos en 1788, en promoción de la Constitución.

Ahora se pondrá esta frase a prueba al tomar posesión Donald Trump, el presidente electo que recibió 3 millones de votos menos que su competidora, Hillary Clinton.

Con la experiencia ya vivida por nosotros con (Ricardo) Martinelli en Panamá, sabemos que Trump arrancará con algunos logros dramáticos (tipo mazazo en Figali) que todos, incluidos los opositores, aplaudirán. Habrá inicio propagandístico del paredón en la frontera mexicana, que ya está parcialmente construido… expatriación propagandística de algunos ilegales con récord policivo, más que los que ya expulse Obama. Bajo amenaza, habrá retorno a Estados Unidos de algunas fábricas nominales de empresas americanas; hará arreglos con Putin en Siria para combatir a ISIS y que todos olviden al sanguinario Assad. Bombardeará a lo mero macho (“bomb the s- - - out of ‘em”) con drones, igual que lo hace Obama a diario, sin decirlo. Bajará las tarifas de impuestos a los más ricos y algunos beneficios más a Wall Street. Entre tanto, seguirá hablando y tuiteando ñamerías que mantendrán a la mitad de los norteamericanos y a la mayoría del mundo en un sobresalto diario.

Entonces comenzarán a salir los negociados de sus empresas, las de sus hijos, etcétera, por el mundo entero y su fortuna se irá multiplicando geométricamente (“soy riquísimo –‘very, very rich’ - así es que no necesito de esto, etc., etc…..”) y al cabo de 18 meses se iniciarán las investigaciones de los primeros escándalos y se iniciarán los movimientos de impeachment por parte del Congreso, ¡controlado por su propio Partido Republicano!

Trump dirá que las élites lo quieren tumbar por ser él quien defiende al pueblo (“ahora le toca al pueblo”) y mentirá siempre, como es su costumbre. Atacará personalmente a aquellos a quienes considera sus enemigos y por ende “enemigos del pueblo”. Usará, sin vergüenza alguna, al IRS para apabullar a los “evasores”, atacará a los competidores de sus empresas, como buen bully multiplicará geométricamente sus declaraciones tipo tough guy. Autorizará oficialmente la tortura de los sospechosos de terrorismo, mandará a matar a las familias de terroristas, aterrorizando a todos los norteamericanos musulmanes.

En conclusión, seguirá siendo el Trump de siempre, solo que con el poder más grande del mundo.

Como ya Estados Unidos tiene guerras armadas en Irak, Siria, Libia, Afganistán, Somalia y Yemen, podrá hacerse el supermacho militar para “recobrar el respeto” del mundo hacia Estados Unidos. Seguirá trapeando a la CIA por ineptos (en mucho tendrá razón) y reorganizará los servicios de inteligencia de tal manera que los maneje él para aterrorizar a sus enemigos personales, haciendo escuchas ilegales a los ciudadanos de su país, entre otras cosas. Y donde la ley le impide hacer lo que quiere hacer, simplemente le dará una vuelta legalista y violará la ley a su manera.

En conclusión: Estados Unidos será gobernado por su primer “hombre fuerte” a la usanza del tercer mundo.

Ahora bien. Como allá las instituciones son más sólidas, a medida que vaya violando leyes, el impeachment tomará fuerza, y los razonables dentro de su gobierno irán renunciando.

Antes de cumplir su tercer año se completará el impeachment, Mike Pence tomará el juramento como presidente, y si Trump logra escapar de la cárcel huirá hacia Rusia, donde Putin lo protegerá por el tiempo necesario hasta que pase la tormenta.

En ese momento el mundo y los ciudadanos de Estados Unidos recobrarán la paz y tranquilidad, y se habrá salvado su sólida democracia.