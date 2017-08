En el teatro griego y romano hay una forma de resolver una trama imposible y se conoce como “deus ex machina”. Repentinamente baja una solución prácticamente caída del cielo que resuelve el drama y colorín colorado. Pensaba en este artilugio dramático cuando estuve recientemente en un foro televisivo de la localidad, cuyo tema era la llegada de las plataformas virtuales de transporte. En la conversación quedó claro que la situación actual es caótica y que la llegada de plataformas como Uber ha destapado la realidad del manejo de los cupos de taxis en administraciones anteriores, lo cual ha creado una situación donde existen más de 42,000 taxis y tan solo un poco más de 1,000 efectivos para vigilar la situación. No es necesario repetir lo que nos ha tocado vivir a todos los que hemos recibido el servicio de los “amarillos”, pero sí debemos recalcar que los mismos representantes de los gremios reconocen que dicho servicio deja, en su gran mayoría, mucho que decir en cuanto a lo que servicio al cliente se trata. Existen buenos conductores, pero me atrevo a decir que son la minoría, aunque no existe data para poder confirmar dicha apreciación.

En preparación para la entrevista encontré un documento muy valioso, titulado “Impacto que los servicios de transporte de personas contratados por medio de plataformas tecnológicas tienen en el proceso de libre competencia económica y libre concurrencia en Panamá”, preparado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Acodeco, en agosto de 2016; y es que en todo este asunto el tema es la competencia y su impacto en la mejora del servicio, que es lo que espera el ciudadano que usa el mencionado servicio de transporte selectivo. Dentro de las conclusiones, debo mencionar que la Ley 45 de 2007 faculta a la Acodeco para analizar y valorar los mercados con el fin de promover la competencia; que el servicio ofrecido por las plataformas difiere de la de los taxis en la medida que la anterior no está a la “caza” de pasajeros en la calle como lo están los taxis; los aspectos tecnológicos de las plataformas hace que existan estos servicios en un mundo distinto al de los taxis, ya que muy poco se mezclan los distintos usuarios de estos servicios. Por lo tanto, estamos hablando de un nuevo servicio que es posterior a la regulación actual. Y esto precisamente es lo que suele ocurrir en nuestros mercados del siglo XXI, cuando la innovación crea situaciones en que la regulación termina siendo reactiva a los avances en los distintos campos donde internet ha revolucionado mercados que antes gozaban de situaciones cuasi monopolísticas.

Como indica el informe de Acodeco: “El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta que optimiza el equilibrio entre oferta y demanda en un momento dado, tanto en bienes como de servicio”. Las plataformas permiten que mediante el uso de la tecnología el conductor pueda maximizar su ingreso por hora en la calle haciéndose muchísimo más productivo, lo cual se refleja en sus ingresos versus los métodos tradicionales. Se acerca la oferta con la demanda mediante la información en el teléfono inteligente y mediante el uso de tarifas dinámicas que cambian según el lugar y la demanda que puede existir allí (piensen Casco Viejo a las 1:00 a.m). Las exigencias de los desarrolladores de las plataformas hacia sus proveedores y los clientes es tal que el servicio es calificado en ambas vías, cliente y chofer, mediante las 5 estrellas.

Si el servicio baja de cierto nivel, el chofer es eliminado de la lista de proveedores autorizados y el pasajero igual puede sufrir la negación de ser servido por parte de los choferes, quienes evalúan la calificación de usuario al momento de la solicitud del servicio. ¿Se acuerdan de los 42,000 taxis amarillos que deben ser supervisados por 1,000 unidades de tránsito? En el caso de las plataformas, la evaluación es realizada con cada viaje y es al 100%.

Hemos escuchado después de largas deliberaciones que el gobierno está a favor de que el servicio de las plataformas sea permitido y regulado, pero aún nos preocupa que algunos sectores del transporte selectivo tradicional exijan que sea eliminado. Señores, el mundo ha cambiado y no hay marcha atrás. Reconozcamos que no podemos, como avestruces, ignorar los avances que han significado una mejor calidad de vida y mayor libertad para la mayoría silenciosa: los consumidores.

El autor es empresario