Devorar y esperar ser devorado

En mis comentarios, en los espacios que gentilmente me ofrece La Prensa, puedo ser mordaz e irreverente, pero estoy convencido de escribir algunas verdades que apuntan directo a situaciones que ya son del dominio público.

Existe una gran verdad en este país, y se trata de que la mitad de la población no puede dormir, porque no ha comido nada, y la otra mitad de la población tampoco puede dormir por temor a los que no han comido nada.

Ahora bien, demos un vistazo a lo siguiente. Resulta increíble que la clase política mundial no asimile la gran verdad que, tarde o temprano, azotará sin piedad sus penosas humanidades. Una vez se levanta el telón aparecen en el escenario hombres y mujeres que han sido dignificados con algún cargo público y, en ese mismo instante y por arte de magia, quedan totalmente hipnotizados, alojando en sus maltratados cerebros la firme idea de que son descendientes de los dioses del Olimpo y, por lo tanto, se consideran eternizados para ejercer el poder político más allá del juicio final, apartándose de la realidad de que, más temprano que tarde, volverán a ser un número más en el censo electoral.

Estos personajes pareciese que tienen la inteligencia sumergida en letrinas.

En nuestro país abunda una cantidad industrial de políticos con personalidades enmascaradas, quienes no pierden la oportunidad de pregonar su honestidad y valores morales, pero esas acciones de opereta ya no logran convencer ni conmover a los pueblos, porque los hechos posteriores han demostrado que no eran tan cristalinos en el manejo de las funciones asignadas y de la cosa pública.

El laureado escritor francés Víctor Hugo decía: “Aconsejar a un ignorante es ganarte un enemigo”. No vale la pena pulsar mi teclado para citar los nombres de esos personajes en esta columna. La razón es obvia, porque la lógica humana se queda corta, y es más saludable porque la historia ya los tiene etiquetados en sus más oscuras páginas.

Las esperanzas se mantienen en el pueblo. Hay situaciones alarmantes que sacuden a cada momento a nuestro país, pero debemos tomar un segundo aire y tener la oportunidad de ver caer a esos humanoides que han olvidado la naturaleza de la vida, que nos enseña que todo pasa y nada quedará.

Aceptar y creer en estos oscuros personajes, es aceptar por completo nuestra ingenuidad y continuar escuchando a charlatanes que prometen lo que jamás cumplirán. Un consejo a los lectores que se toman un tiempo para repasar notas y opiniones periodísticas: “Debemos aguantar el gobierno equivocado mientras llega el adecuado”.