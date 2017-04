En el Día del Idioma

Más de tres siglos nos separan desde que por primera vez se honrara nuestra lengua, y cuatro, de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Sin duda, nuestro idioma es más pujante desde entonces y refleja tal riqueza expresiva, que tal vez ningún otro pueda comparársele o superarlo. Después del inglés, es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos y se estima que para 2050 el 10% de la población mundial hablará nuestro idioma.

Estos son motivos más que suficientes para rendirle culto y defenderlo de los procesos de empobrecimiento del lenguaje, de la competencia de otros idiomas, como el inglés, y de algunas de las llamadas tecnologías de la información.

El Día del Idioma, que se celebra cada 23 de abril en honor del extraordinario escritor que fuera Miguel de Cervantes Saavedra, es la oportunidad para reconocer, entre otras cosas, a los gigantes de nuestras letras en la literatura panameña, latinoamericana y universal, por sus aportes invaluables en el desarrollo y prestigio del idioma. Entre ellos, al que fuera una de las figuras más importantes de la literatura universal del siglo XX y que hace tres años, un 17 de abril, nos abandonara: Gabriel García Márquez. Su deceso nos privó no solo del excelente escritor que era, sino de un ejemplo insuperable del intelectual comprometido con su tiempo y con la humanidad. Atrás dejaremos, entonces, para una evaluación posterior, las críticas, merecidas o no, que se le hicieran en el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española en 1997, cuando estremeció a la audiencia al expresar: “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con revólver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre nos sobra una?”.

Nuestro idioma, que nació de las cenizas del latín, hace ya más de 10 siglos, en la actualidad se encuentra como muchos otros seriamente amenazado. Nos toca defender este patrimonio común, rechazando los innecesarios anglicismos cuando tenemos equivalentes perfectos; cuidándonos de esa jerga del espanglish que crece continuamente entre nosotros, sin casi darnos cuenta; elevando la calidad de la educación en nuestro idioma y, por supuesto, el nivel de una creación literaria que es hoy altamente envidiada. Sobre ella diría el inolvidable Eduardo Galeano: “La literatura me ha dado la inmensa alegría de reconocerme en otros y percibir que hay otros que se reconocen en lo que escribo. Nunca me separo como persona de las palabras que escribo. Y no me creo los cuentos de la fama. Pero el hecho de ser más conocido sí implica una responsabilidad mayor”.