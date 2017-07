Discriminación implica ver de menos

En estas últimas semanas venimos oyendo, pensando y opinando sobre el tema del matrimonio. Concepto que trasciende lo político, jurídico, social e incluso religioso, porque es una institución natural que se concibe, según la RAE, como unión legal de hombre y mujer, que se celebra en un juzgado.

En cualquier caso, para todos es muy importante que mantengamos el sentido propio de las palabras. Así, matrimonio es la unión comprometida entre un hombre y una mujer.

Por ello, en el caso de dos homosexuales no puede aplicarse el término matrimonio, porque la unión entre homosexuales no es matrimonio.

El matrimonio es una institución esencialmente heterosexual. Este es un dato antropológico del que el derecho suele limitarse a tomar nota.

La unión entre personas del mismo sexo no cumple las mismas funciones por las que el derecho regula y protege el matrimonio, por lo que no tiene sentido atribuirle toda la regulación jurídica del matrimonio.

Al emitir este pensamiento, muchos dirán, ya está discriminando. Así que acudo otra vez a la RAE para definir lo que se entiende por discriminación: Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos.

Cuando se pide que se respete el sentido verdadero del concepto de matrimonio, como esa unión entre un hombre y una mujer no se discrimina a nadie, no es considerar inferior a esas personas, es simplemente llamar a las cosas por su nombre.

Cuando yo digo que el círculo es una figura geométrica delimitada por una circunferencia y no es un cuadrado, figura de cuatro lados iguales que forman cuatro ángulos rectos, no considero superior o inferior a las dos figuras, simplemente son diferentes conceptos. No soy capaz de decir que el círculo es cuadrado, o que dos más dos son cinco, para resolver un asunto a conveniencia.

Comparto que el Estado tiene obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta, pero como aclararon los obispos de la CEP, una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico como matrimonios, lo que implícitamente subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal.

Asimismo, se considera que, para tutelar eficazmente los derechos de los homosexuales no es necesario ni prudente someter a la institución matrimonial a modificaciones artificiales o a una reingeniería social contraria a su naturaleza y dinamismo.

No se trata de negar que dos personas del mismo sexo se puedan querer, sino que a esa relación se le denomine como matrimonio. La razón de ser de la regulación jurídica del matrimonio no es ni la afectividad entre dos personas ni la mera situación de convivencia. Quererse, mantener relaciones sexuales y vivir juntos no justifica el que se llame matrimonio. Esos son aspectos circunstanciales que rodean el matrimonio, que es la complementariedad biológica, unitiva y procreativa. Hay muchos tipos de afectividad que no son matrimonio. Y afirmarlo no es minusvalorarlos o discriminarlos, sino reconocer que son realidades diferentes. Con creatividad se pueden y deben buscar formas de regular esas relaciones.