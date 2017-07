Dogmatismo y diálogo ante los hechos

E n los medios de comunicación y en la calle está presente la polémica sobre el llamado “matrimonio igualitario”, con posturas a favor y en contra, cuyos defensores suelen acusarse mutuamente de dogmatismo, fanatismo y cinismo, no sin cierta agresividad. No pretendo echar leña al fuego, sino señalar algunas necesarias aclaraciones y aportar algunos temas de reflexión.

Defender lo que uno cree que es verdadero, bueno y justo es un deber moral, no es dogmatismo. Dogmatismo es pretender imponerlo a los demás sin posibilidad de discusión. Y recurrir a argumentos “religiosos” (lo que dice la Biblia , el papa o la doctrina de la Iglesia) no tiene por qué ser más dogmático que usar argumentos “científicos” (lo que dice un psicólogo, una teoría científica o la ONU).

El fanatismo da un paso más: defiende y trata de imponer su verdad con actitudes radicales, cercanas muchas veces al insulto o incluso a la violencia. Y aquí también hay que mirar hacia ambas partes: tan fanático es afirmar que los defensores del matrimonio igualitario son una banda de degenerados como tildar a quienes se oponen a él de rebaño de ignorantes y cínicos. Tan legítimo entonces es manifestarse a favor de la familia como del orgullo gay, con tal de no insultar ni amenazar a nadie.

Y es preciso aclarar también otras dos cuestiones: es falso decir que la Iglesia católica (que no es solo el clero…) se opone a la educación sexual y que permanece en cambio callada ante los grandes problemas de la sociedad panameña. Y es falso sostener que no tiene derecho y obligación de expresar sus opiniones en torno al tema de la familia, que por supuesto no es una cuestión meramente legal, sino ética y profundamente humana.

Quiero finalizar destacando y asumiendo lo que desde mi punto de vista es la postura más positiva y el aporte más acertado de cuanto se ha escrito recientemente sobre el tema: la necesidad de superar la pretendida contradicción entre ciencia y religión, y de profundizar en un diálogo serio y respetuoso sobre el ser humano, su naturaleza y su historia.

Hay dos autores, quizás no muy conocidos en Panamá, que han abordado ya ambos temas. Karl Popper (1902-1994), científico y filósofo agnóstico, que subraya en sus obras las limitaciones del método científico, que, por basarse en hipótesis y en la experimentación continua, debe estar atento a no presentar sus conclusiones como verdades absolutas y no sujetas a cambio. Y Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), jesuita, científico (paleontólogo) y teólogo, que propició y desarrolló la integración de la teoría científica del evolucionismo con la visión del itinerario de la historia humana desde la fe en Jesucristo. Ambos fueron criticados, desde el respectivo ámbito científico y eclesiástico, lo que seguramente hace pensar en lo novedoso y equilibrado de su pensamiento, que vale la pena actualizar hoy en aras de una postura seria, racional, respetuosa y dialogante.