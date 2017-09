EU intenta un nuevo Vietnam

Parece ser que los políticos en los Estados Unidos no aprenden o no estudian las ciencias políticas, especialmente a nivel internacional. Nadie, ni siquiera ellos mismos, niegan haber perdido la guerra de Vietnam entre 1964 y 1979. Saben perfectamente que las intervenciones recientes que han hecho por la fuerza (Irak y Libia) han sido una pérdida para ellos y en Afganistán han generado una guerra interminable, de más de 15 años, que recientemente el presidente Trump ha tenido que aceptar que la están perdiendo. Aún así intentan mantener el estado que han generado en Siria desde hace más de 10 años.

Con sus endiablados agentes de la CIA (Central de inteligencia), iniciaron una serie de protestas de la llamada oposición, quienes no eran más que una cantidad de gente dirigida por mercenarios que salían a las calles a hacer espectáculos de chicos rebeldes. Esta estrategia no les dio resultado, y para no darse por perdidos, con Hilary Clinton, cuando era secretaria de Estado (en el primer periodo del presidente Obama), crearon el poco reverente Estado Islámico; otro grupo de mercenarios más sinvergüenzas, que con una poderosa artillería enviada desde el Pentágono, iniciaron una guerra sucia y cruel; crearon además la oposición armada moderada y otras yerbas.

Más de 10 años lleva este desasosiego que vive el pueblo y Gobierno de Siria, hasta que hace unos dos años para acá intervino Rusia con su armada a ayudar a Siria a combatir a los sinvergüenzas, lo que han logrado, al parecer, en buena lid.

Pero esta intervención de Rusia ha generado un conflicto a nivel de dos grandes potencias, porque si bien el famoso Estado Islámico lo pintan como un grupo rebelde de Siria, en realidad es un grupo paramilitar del Pentágono, lo que indica que Rusia está enfrentándose a los Estados Unidos (EU). En los últimos meses han muerto algunos soldados rusos y el ejército norteamericano ha estado bombardeando al sirio.

Muy bien, si unimos todos los cabos, vemos lo siguiente: los Estados Unidos quieren derrocar el Gobierno de Siria porque pretenden que así cercarían a Irán, para hacerle la guerra; pero no se dan cuenta de que han ido creando una llamarada que poco a poco será incontrolable, porque si esto pasara se verán involucrados Afganistán, Siria, Rusia, Irán e Irak. Estos países son limítrofes; que uniéndolos a Corea del Norte, tendríamos entonces un nuevo Vietnam; porque no hay que olvidarse que La China tiene muchos intereses políticos y económicos con todos estos países, lo que finalmente le hará involucrarse en el conflicto. ¿Podrá los EU sostener este alboroto, sobre todo viniendo de lejos? ¿No será el mismo resultado que obtuvieron en el Vietnam en los años 1970? ¿No descuidan su propia gente que fue el factor determinante para perder esta guerra? Pero bien, los EU tienen una necesidad de vida o muerte: el petróleo y muchos minerales que solo en estos lugares se pueden conseguir; además de la guerra económica que tienen contra Rusia y China.

El autor es abogado y profesor