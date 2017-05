Educación y derechos humanos

Con regularidad leo en los medios el reclamo a tal o cual “derecho humano”, y caigo en la cuenta del inmenso problema de entendimiento que surge con ello, ya que la definición de los derechos humanos es harto más compleja de lo imaginado. Pero intentaré dar algunas luces, y la primera es que los derechos vienen casados con obligaciones. Pero antes de aclarar esto, apunto que un derecho es aquello que no es curvo; es lo correcto porque conduce al bien y no al mal. El mero hecho de estar en una ley no lo hace derecho, puesto que sobran las leyes curvas.

Por ejemplo, ¿existe el derecho a la educación? Sí, pero como el hijo no puede educarse solito, entonces la obligación recae sobre los padres, mucho antes de entrar en escena el Estado. Luego está la familia, los amigos, el barrio, la iglesia, los organismos de la sociedad, y al final de la lista está el Estado en función subsidiaria, es decir, en apoyo y no en sustitución. Y ya podrán ver lo curvo de nuestra Constitución cuando vemos que el Estado se apropió de aquello que es propio de los padres y del resto de la sociedad en sentido descentralizado. Propio de loros es el comer, pero si los enjaulamos, tal como enjaulamos a los niños en las mazmorras del Meduca, y les damos alpiste rancio, no duden que les convertiremos en parásitos de un mal comer. Parásitos no solo de un alimento malsano, sino de las ideas curvas o de las carencias en el aprendizaje. La educación debe darse en la sociedad.

La obligación primaria estatal es la de no ser metiche, ladrón ni estorbo. Su rol es “subsidiario”, que es la silla que está debajo, apoyando para que no se vaya al piso. Qué se va al piso queda patente en el nuevo acuerdo plasmado en el documento base, resultado del proceso Diálogo Compromiso Nacional por la Educación, en el que hablan de cambio climático e igualdad de género; veremos si con ello resuelven. La educación es un derecho humano en el sentido de que es el producto de la acumulación del conocimiento que nos legaron nuestros antepasados a través del proceso de traspaso social no centralizado. Corresponde a nuestro padre y a esa madre quien nos nutrió con amorosa leche materna y con caricias y palabras, expresión de afectivo intelecto.

Visto así, debía ser obvio que el currículo del Meduca es una imposición y es adoctrinamiento castrante. Bajo tal realidad, ¿cuál sería la alternativa? Lo recto sería la odiada privatización. Lástima que el adoctrinamiento ha sido tan efectivo que ahora si sueltas la lora de la jaula se muere de hambre, pues nunca aprendió a valerse por sí misma, lo que complace mucho a ciertos políticos parásitos de la sociedad. El asunto estaría en que la sociedad y el Estado busquen la mejor manera de apoyar, comenzando por no ser estorbo, que es lo que son. Y ojo con lo de “gratuito”, como en Venezuela era gratuito el petróleo. Y, finalmente, la educación debe ser descentralizada a fin de lograr la diversidad. Precisamente, fuimos creados macho y hembra, que en fecunda unión nos reprodujésemos en productiva y rica desigualdad.