Educación en sitios de difícil acceso

Hay lugares o espacios geográficos donde es difícil el acceso, bien sea porque no hay carreteras, solo se llega por agua, o porque está muy alejado de los sitios poblados.

En este sentido, hace falta estrategias para brindar atención a los estudiantes que viven en estos sitios. La llegada de los docentes es complicada porque tienen que sortear muchos obstáculos: horas de viajes e incomodidades y tener que vivir alejados de los suyos. Los maestros que tienen vocación hacen estos sacrificios y mucho más con tal de dar atención pedagógica a los niños. Sin embargo, hace falta poner la tecnología al servicio de la educación, por ejemplo utilizando las redes, las laptops y los libros como medios maestros, es decir, las clases a distancia.

Considero que la atención personalizada no se debe desechar, porque los niños aprenden también con las interrelaciones entre sus pares. Por esta razón, se debe combinar tanto la actividad presencial como la virtual. No se debe tener miedo a este tipo de educación. La enseñanza a distancia tiene muchos años y ha tenido relativo éxito. Ahora, con niños pequeños podría ser complicado, porque entre otras cosas, deberían tener disciplina, constancia, perseverancia. Allí deberían intervenir los padres para colaborar en el proceso. Primer grado y preescolar, deben ser presenciales porque el apresto y el proceso de lectura-escritura y cálculo requieren atención personalizada, individual para que se apropie de procesos tan complejo con es leer, escribir, sumar y restar. La educación a distancia no debe sustituir ni al maestro ni a los compañeros, porque ambos son necesarios en su formación. El intercambio favorece el lenguaje y estructuras del pensamiento. Asimismo, la construcción de valores para la convivencia ciudadana, normas de trabajo. Las interrelaciones cara a cara no se pueden eliminar puesto que ayudan a: debatir, escuchar, trabajar en equipo, respetar el derecho de los otros.

Se debería probar con educación a distancia, por internet, con clases las 24 horas al día como lo hacen empresas que promocionan cursos de inglés en línea. Además, un día a la semana un maestro podría ir a una comunidad a verificar los aprendizajes obtenidos por los niños. Haría pruebas para comprobar lo que han trabajado a lo largo de una semana y allí aprovechar para promover interrelaciones positivas entre compañeros, debatir sobre temas relacionados con los contenidos trabajados. Trabajar bien pocos contenidos para que haya más profundidad. Propongo que se elaboren libros para cada grado, que les sirvan de apoyo para los contenidos, donde realicen actividades remediales que les permitan avanzar en las lecturas, igualmente ejercicios de matemática que es otra de las áreas importantes que se debe priorizar. Un maestro podría trabajar con cinco grados cada semana y rotarse con maestros de comunidades cercanas. Ejecutar actividades divertidas, alegres, motivantes para los niños. Los docentes virtuales deberían ser varios, para que no se acostumbren a una sola forma de trabajar. Se deben elegir a los más preparados, con una voz muy agradable, buena presencia y altamente creativos.

El autor es escritora